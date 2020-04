Carolina Sandoval sobre su celulitis: "Escuchar que me digan vaca no me molesta, las vacas son animales sagrados"

SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

Carolina Sandoval se ama tal y como es sin importar los estereotipos, por eso la copresentadora de Suelta la sopa (Telemundo), mostró sus atributos físicos mientras se asoleaba en su casa en Miami. "Yo sí me veo bonita", dijo Sandoval en exclusiva a People en Español, me veo en el video que hice en traje de baño y me gusta y a mi esposo le encanta".

Estereotipos en la televisión

En este instante de la vida importa una buena actuación. Kate del Castillo no es una Miss Universo, es una mujer con personalidad y carácter, si la comparamos con una Thalía que era la típica belleza mexicana, ya los parámetros han cambiado. Hay mujeres que a lo largo de su trayectoria han demostrado que ser bonita, no es una cualidad que te va a llevar a muchos lugares.

Críticas…

A mí me vienen criticando desde la faja, desde que salí probándome la faja de cuero y las convertí en fajas de mi marca y está bien, lo que tienes que hacer es sensibilizar y mover a las personas. ¿Por qué maltratar a alguien que no tenga medidas supuestamente ideales?

Yo cambio mensajes que me dicen como que soy una vaca, fea, gorda, fea, pelo malo por lo positivo. No me importa, lo que está mal es robar, es ser mentiroso y mala persona. Escuchar que me digan vaca no me molesta, las vacas son animales sagrados.

Entonces, ¿no te importa?

A mí no me importa que me digan vaca, enana. Se meten con todas las cosas que están en el mundo que para mí no son ofensas. Si me dices ladrona, estafadora, eso sí sería un problema.

El problema es la autoestima.

Sí, pero yo me quedo con los mensajes que me dicen ‘gracias Caro por enseñarme que también me veo bien y por hacerme entender que mis estrías no son un defecto’. Yo me siento bonita, y lo digo desde la seguridad de saber que es mucho más bonito tener una personalidad bonita que solo tener unos ojos o un cuerpo bonito.