Carolina Sandoval muestra su tatuaje más escondido en parte sensual de su cuerpo La comunicadora contó el lugar más personal donde se tatuó hace unos años. Este es el dibujo y el significado del mismo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval Credit: Instagram / Carolina Sandoval Carolina Sandoval quiso responder a una serie de preguntas que le realizaron sus seguidores, así que se puso manos a la obra. La comunicadora compartió algunas de las curiosidades que más le cuestionan y sacó de dudas a quienes quieren saber sobre ella. Entre las preguntas y respuestas que publicó en Instagram, la presentadora venezolana contestó a la de cuántos tatuajes tenía. Además de contar la cantidad, son cinco, también reveló dónde están y su significado. La mayoría eran conocidos por los seguidores, pues los tiene más a la vista y los ha enseñado en más de una ocasión. Como, por ejemplo, del de la palabra 'Resiliencia' que se tatuó en la parte trasera del cuello, en honor a su papá, o la frase en el brazo que tanto le gusta a ella y a su hija Bárbara Camila, quien acaba de confirmar que está feliz junto a su novio. Pero hubo uno que sorprendió especialmente y que pocos han visto. Hasta el maquillador que estaba con ella mientras contestaba a las preguntas, aseguró no ser consciente de él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿De qué se trata y dónde está? "Tengo en el coxis corazones que significan mi familia antes de tener a mis hijas", explicó. Generosa como siempre a la hora de compartir sus cosas, no dudó en mostrar este tatuaje más escondido y que está en esa parte más íntima del cuerpo. Se trata de una cadena de corazones rojos liderado por uno mayor y que se encuentra justo donde comienza el derriere. Carolina Sandoval Carolina Sandoval muestra sus tatuajes | Credit: IG/Carolina Sandoval Una zona muy sensual que enseñó de lo más natural pues, sus significado honra el amor a los suyos. Carolina continuó contestando a los fans sobre su familia, sus miedos, su esposo y algunos asuntos más. Y siempre con la alegría, sinceridad y sentido del humor que la caracterizan.

