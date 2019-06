Carolina Sandoval se despoja de la ropa tras recibir críticas en redes: "No tendré cuadritos pero a mí no me da ningún complejo mostrar mis curvas"

Si hay una periodista dentro del medio del espectáculo que no tiene pelos en la lengua esa es Carolina Sandoval, panelista del exitoso programa de Telemundo ¡Suelta la sopa! La también periodista de origen venezolano, que se encuentra actualmente disfrutando de unas merecidas vacaciones en compañía de su familia, no dudó en hacer frente este miércoles a las críticas que recibió a través de las redes sociales por no ‘atreverse’ a mostrar su cuerpo en bikini, ya que en las fotos que hasta ese momento había compartido desde la playa aparecía ‘tapada’.

Con su particular estilo, Sandoval publicó un video a modo de respuesta por medio de su perfil de Instagram en el que se despoja de la ropa para dejar claro que no tiene ningún tipo de complejo.

“Tú sabes que una tipa me escribe hoy en una de mis fotos, porque sabes que yo leo lo bueno y lo malo, y me escribe ‘quítate los complejos’, ‘quítate ese trapo’. Ella estaba hablando de mi trapo bello que tengo de mi amiga bella de Naturaleza Buda que se puede utilizar como pareo, así estilo vestido”, contó la carismática presentadora para poner en antecedente a sus seguidores.

Acto seguido, la periodista se quitó su ‘trapo’ y dejó sus curvas al descubierto.

“Miren aquí estoy sin faja, para que dejen la habladera. Yo no tendré cuadritos pero a mí mi amor no me da ningún complejo mostrar mis curvas o lo que tengo después de mi embarazo”, expresó Sandoval.

La presentadora, que desde que dio a luz a su bella hija Amalia Victoria el verano pasado se propuso recuperar su figura con la ayuda de las fajas convirtiéndose así en la reina de la mencionada prenda, se mostró orgullosa de su cuerpo.

“Fíjense que utilizando la faja todo este tiempo que llevo utilizándola tan mal no me veo”, alardeó. “Además de que yo el pareo lo uso por una cuestión muy simple porque simplemente había mucho frío en la playa y me la pasé todo el día caminando este cuerpecito”, concluyó.

La nada acomplejada respuesta de ‘la venenosa’ fue muy aplaudida entre sus seguidores.

“Eres bella, auténtica y original. Me encanta tu buena vibra” o “ni caso Carol a palabras necias oídos sordos. Tú te ves lindísima a pesar de los embarazos”, se puede leer entre los miles de comentarios que recibió su publicación.