¡Carolina Sandoval muestra el rincón mágico de su nueva casa! Feliz en su hogar recién estrenado, la comunicadora dio un pequeño aperitivo a sus seguidores de cómo luce una de las partes más especiales de esta vivienda familiar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Carolina Sandoval anunciaba el comienzo de una nueva etapa en su vida. Rodeada de cajas y recuerdos, la venezolana dio a conocer que ella y su familia se mudaban a un nuevo hogar que les llenaba de ilusión. Todavía en pleno proceso de hacer y deshacer, la comunicadora fue, una vez más, cómplice con sus seguidores y les adelantó un pedacito de lo que se viene. Desde ese rincón mágico, ofreció un sneak peak de lo que es su nuevo nidito de amor con los suyos. "Y mientras estoy meditando, estoy disfrutando de la vista, por allá está Amalia Victoria y dándole gracias a Dios por tantas cosas bonitas", expresó encantada en sus historias de Instagram. Un cambio que ha llenado de emoción a toda la familia y del que pronto adelantará más a sus fans a través de un tour por la casa, tal y como ha prometido. "No les he hecho el house tour, después se los hago, se los prometo", confesó. Cayendo la tarde, Carolina no pudo escoger un lugar mejor para reflexionar, meditar y compartir con su público. Un espacio lleno de la paz y la calma que se transmite a través de estas imágenes que publicó. La transformación del 'cuarto de princesas' de su hija menor: Un video que muestra la amplia cocina: Carolina Sandoval Carolina Sandoval en el jardín de su nueva casa | Credit: IG/Carolina Sandoval Carolina Sandoval Carolina Sandoval en su nuevo hogar | Credit: IG/Carolina Sandoval Hace unos días, la conductora posteó una instantánea junto a su esposo Nick Hernández y su hija mayor, Bárbara Camila, en una firma. Ahí expresaba la felicidad de su familia al dar este paso tan importante en su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de muchos años en su anterior casa donde vivió algunos de los momentos más importantes, bonitos y también duros de su vida, todos estaban listos para cumplir este sueño. Carolina Sandoval Carolina Sandoval con su familia | Credit: IG/Carolina Sandoval En las imágenes que adelantó en sus redes se puede apreciar un jardín con una amplia piscina, rodeado de palmeras y un castillo de princesas para su reina, la pequeña Amalia. Un rincón mágico en el que seguro tanto Carolina como su familia se dejarán ver mucho a partir de ahora.

