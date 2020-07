"En el menú aparte de sopa, tenemos pasta y filet mignon": el sutil mensaje de Carolina Sandoval ¿Qué quiso decir la conductora venezolana con su nuevo mensaje por redes? Aún sigue sin confirmarse oficialmente su salida de "Suelta la sopa"... Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval sigue dando muchísimo de qué hablar luego de que hace solo un par de días se desatara el runrún de que luego de siete años colaborando con el programa Suelta la Sopa (Telemundo), su participación ha llegado a su fin. En su más reciente mensaje de Instagram, publicado la mañana de este lunes, la diva ha dejado a muchos boquiabiertos por el sutil mensaje que ha mandado. "En el menú aparte de sopa, tenemos pasta y filet mignon entre otros", exclamó Carolina con un emoji de guiño al publicar el post donde aparece al lado de su querida madre, doña Amalia de Sandoval, y de quien recientemente reveló que padece del mal de Parkinson. Aparentemente se trataba de un inofensivo post dedicado simplemente a recordar el bonito paseo del que madre e hija disfrutaron en diciembre pasado en la hermosa ciudad de París. Pero luego vinieron las palabras de "La Venenosa" que, como siempre, no dejaron lugar a dudas de lo que se estaba hablando. "No existe nada, absolutamente NADA que me haga ponerte en otro lugar sino en el que mereces “Mi REINA MADRE” y no necesito ponerte como excusa ante ninguna decisión porque eres MI PRIORIDAD . Además mi dulce y a la vez disciplinada Amalia , gracias por enseñarme junto a mi papá valores que no todas las personas tienen como prioridad y nosotros tenemos como estilo de vida". El post forma parte de un torbellino de apariciones en redes de la diva donde ha decidido contar su "verdad" sobre lo que está ocurriendo en cuanto a su carrera: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Debido a la pandemia, la conductora venezolana no ha regresado el set de SLP y su rostro ha desaparecido del sitio del show en la página que muestra a sus conductores. Ni ella ni los productores han confirmado de manera oficial las nuevas y mientras tanto la diva sigue dándose vuelo en TikTok y en redes sociales comunicándose con los fans constantemente.

Close Share options

Close View image "En el menú aparte de sopa, tenemos pasta y filet mignon": el sutil mensaje de Carolina Sandoval

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.