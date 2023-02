El mensaje de Carolina Sandoval a Karim Mendiburu en su despedida de Telemundo La periodista e influencer venezolana quiso tener este domingo un hermoso gesto con el padre de su hija mayor Bárbara Camila tras concluir el conductor mexicano su ciclo en Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo fue un día muy emotivo para Karim Mendiburu. El conductor de Titulares y más cerró su ciclo en la cadena hispana tras más de 20 años siendo uno de sus rostros deportivos más destacados. "Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me dio estos 20 años de poder estar aquí día y noche en las buenas y en las no tan buenas llevándoles algo de diversión a través del deporte, a través de otras cosas. Él me ha acompañado todo el tiempo y mi familia, que sin ellos no llego a ningún lado y ellos me van a acompañar ahora en mis siguientes aventuras", expresó el presentador mexicano en su último día al aire. Karim recibió una lluvia de mensajes de apoyo y cariño a través de las redes sociales por parte de sus seguidores y compañeros del medio, entre ellos el de Carolina Sandoval, la madre de su hija Bárbara Camila. Karim Carolina Sandoval; Karim Mendiburu | Credit: Instagram (x2) La periodista e influencer venezolana escribió este domingo unas bonitas palabras al presentador en una de sus publicaciones de Instagram. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Mezcalent "El talento es talento, no lo olvides", comentó la que fuera panelista del extinto programa de Telemundo ¡Suelta la sopa! Carolina Sandoval Credit: Instagram A pesar de que no estuvo presente en la vida de su hija Bárbara Camila hasta sus 15 años –padre e hija se reencontraron en la fiesta de 15 años de la adolescente–, Sandoval siempre ha definido a Karim como "un ser de luz que me dio uno de los tesoros más preciados de mi vida". "¿Tú crees que una cosa mala quita una buena, si fuese el caso que la gente viera como negativo que él no estuvo? Hay muchos que están y son tóxicos. [Él] está mejor que muchos porque nunca molestó, nunca me impidió sacar un pasaporte, estuvo económicamente presente…", dejaba claro en 2020 Sandoval en una entrevista con la periodista venezolana Shirley. Karim Karim Mendiburu y su hija Bárbara Camila en 2020 | Credit: Instagram Karim Mendiburu SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A Karim le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto, es un hombre de bien. Creo que mi hija tiene cómo admirar a su padre porque tiene años en Telemundo, es una de las voces y de las imágenes en el mundo del deporte más consolidadas", comentaba en su día la influencer.

