Carolina Sandoval masacrada por contagiarse de COVID-19: "Me quedo impresionada" Aunque hoy ya puede decir que está libre de coronavirus, el anuncio de su contagio causó reacciones tan negativas que la venezolana compartió sorprendida las barbaridades que le dijeron en una situación tan delicada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Se fue, se fue, se fue". Con estas palabras y con una alegría sin límites, Carolina Sandoval acaba de confirmar que el coronavirus salió de su vida. Han sido unos días de sobresaltos tras el contagio de otros miembros de su familia como su madre y sus hijas Bárbara Camila y Amalia Victoria, pero la pesadilla empieza a quedar atrás. Con tiempo para reflexionar y analizar todo lo sucedido, la conductora venezolana quiso contar en su podcast ¡Cuéntamelo todo! su verdad sobre lo vivido con este virus. Lo que compartió fue muy llamativo, sobre todo para ella, quien asegura tuvo que leer de todo, y no precisamente bonito, tras comunicar que había salido positiva. "Yo me quedo impresionada con lo que la gente es capaz de decir", adelantó en este espacio del que ofreció un extracto en sus redes. Aunque asegura que hubo mucha gente que le deseó lo mejor, una pronta recuperación y le mandó toda la fuerza, reconoció con pena que también pasó todo lo contrario. De repente hubo quienes analizaron su vida en los dos últimos años y criticaron sus salidas de casa, sus viajes y su tiempo en el gimnasio. "Sí, nosotros empezamos a cuidarnos pero a salir y llevar una vida, pero la gente utiliza tu historia para echártela en cara: 'Claro con tanto viaje'... Me sacaron todos esos meses, los 24 que no me contagié, como para sacarse la rabia de que a mí me ha ido bien", contó tratando de encontrar una explicación a esa masacre de palabras y acusaciones recibidas. "He descubierto que ese par de pelagatos que se escudan en las redes sociales para llevar su maldad y ser un virus en las redes no pueden con la bondad", dijo serena y segura la venezolana, quien gritó a los cuatro vientos estar negativa al virus por fin. Su mensaje en su último poscast, más allá de todo el vapulamiento contra su persona, promovió el cuidado de la salud, como siempre ha hecho, y no se olvidó de quienes en algún momento de esta terrible pandemia que sigue azotando al mundo perdieron a un ser querido. "Desde lo más profundo de mi corazón, te abrazo, es lamentable que esta historia que le vayas a contar en el futuro a tus hijos tenga esta parte de decirle que se te fue tu papá, tu tío... Queda nada más que hacer silencio e imaginarse que Dios tiene un plan para cada uno", concluyó agradeciendo a quienes la han apoyado con su cariño y pidiendo, ante todo, empatía y respeto para todos.

