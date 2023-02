Carolina Sandoval rompe en llanto recordando a un gran amor Carolina Sandoval rompió a llorar en sus redes sociales, causando preocupación entre sus amigos y seguidores. La influencer venezolana dedicó este mensaje a alguien muy querido que le dejó un gran vacío. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval preocupó a muchos de sus amigos y seguidores al compartir un video en Instagram donde aparece llorando desconsoladamente. "Mis lágrimas lavan mi rostro de tanto que he llorado tu partida durante estos años. Extraño tanto tu voz papá, tus llamadas, tus ojos, tus manos, extraño tanto todo y aunque he aprendido a vivir con esto y sigo con tu mirada intacta en mi memoria, ha sido dificilísimo", escribió Sandoval en Instagram junto a una foto con su padre. "El hueco que dejaste es demasiado profundo". El paso del tiempo no llena el vacío que dejó la muerte de su papá Oswaldo Sandoval un 23 de febrero. "Ocho años…ocho años que se dicen fácil, 8 años y que cuando me preguntan: ¿Cómo has hecho todos estos años, cómo se supera la partida de un padre?", reflexiona ella. "Aún no sé a ciencia cierta qué responder…pues solo sé que este amor es del tamaño del vacío por tu ausencia. Vives en mi y cómo mujer de fe sigo hacia adelante, pero con tu amor en cada pedacito de mi". La influencer venezolana describe a su papá como "mi hombre favorito" y revela que él la llamaba su "sol". También tiene una relación muy cercana con su madre, Doña Amalia, quien vive con ella, su esposo Nick Hernández y sus hijas Bárbara Camila y Amalia Victoria en su casa en Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Leon Bennett/WireImage La empresaria y presentadora recibió una lluvia de comentarios de sus seguidores, mostrándoles su apoyo en este triste momento. "Abrazo fuerte mi Caro", le escribió Lourdes Stephen. "Él siempre contigo", le recordó Camilo Montoya.

