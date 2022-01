Carolina Sandoval y su familia lloran dolorosa pérdida: "Dios, cuánto dolor" Siempre es el ángel de las fiestas y la sonrisa su mejor aliada, pero la alegría de la conductora venezolana se tornó en pesar al recibir una triste noticia. QEPD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus seguidores están acostumbrados a verla reír, cantar, bailar y gritar feliz en sus redes sociales. Pero por primera vez en mucho tiempo, Carolina Sandoval dejó ver su otro lado, el más triste y abatido cuando una dura noticia te llega. Visiblemente afectada, la venezolana dio a conocer a sus fans el acontecimiento que ha golpeado a su familia. Una pérdida muy dolorosa que la conductora y los suyos han sufrido esta semana. Con un entrañable video que lo dice todo en imágenes, la exitosa influencer daba a conocer la partida de su primo hermano, Cheo, otro ejemplo de fuerza, optimismo e inspiración para todos los miembros de su unida familia. "Hoy ha partido a los brazos del señor mi primo-hermano y también padrino de confirmación Cheo (a quien vieron hace poco de visita acá en Miami) y una familia entera revive momentos que nos mantienen unidos, pero que nos duelen mucho", lee parte de su emotivo mensaje. "Dios, cuánto dolor... Pido una oración por mi familia "La Guzmanera de Charallave". Las generaciones más jóvenes de su familia heredaron del gran Cheo lo que se percibe en estas grabaciones, pura vida, ilusión y dicha. Durante su visita les dejó momentos únicos donde la felicidad primaba sobre todas las cosas, incluso las menos bonitas. Por su parte, Bárbara Camila también quiso dedicarle unas palabras llenas de sentimiento. "Qué se puede decir cuando sabes que alguien que quieres ya está al lado de Dios, pero que profundamente nos hará falta a los que deja aquí. Descansa en paz Cheo. Gracias por tus grandes lecciones y palabras", expresó la joven. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un duro golpe que afrontan con la fe de que marchó a un lugar mejor, a pesar del vacío que eso significa. Fueron tantos y tan buenos los momentos vividos que eso se convierte en gasolina para tirar hacia adelante. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: IG/Carolina Sandoval "Nunca me cansaré de decirles que amén a quienes aman con la vida y díganselo todos los días que puedan", concluyó Sandoval, quien con este triste episodio recordó también el viaje al cielo de su papá, de quien pudo despedirse tras viajar a Venezuela. Momentos duros que dejan una lección importante de vida: amar con todo y no dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy. Todo el amor y cariño para ti y toda tu familia, querida Carolina.

