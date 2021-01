Close

¿A Carolina Sandoval le molesta que la llamen suegra en las redes sociales? A la querida presentadora Carolina 'Venenosa' Sandoval la llaman "suegra" en redes sociales debido a que su hija Bárbara Camila, de tan solo 17 años, está robando suspiros. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A la querida presentadora Carolina 'Venenosa' Sandoval la llaman "suegra" en redes sociales debido a que su hija Bárbara Camila, de tan solo 17 años, está robando suspiros. Pero eso parece no importarle a la empresaria venezolana, conocida como 'la reina de la faja', pues asegura estar preparada ya que su hija es grande. "Sí, estoy lista. Me ha costado mucho un par de cosas", dijo Sandoval en entrevista con People VIP. "Ahora viene el momento más difícil de mi vida. [El tema de] las universidades se va acercando y todas están fuera de Miami. Me importan más otras cosas que el tema que me llamen suegra, porque eso va a pasar". Mientras que hoy en día vemos a la joven, quien cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram, sonriendo y muy segura de sí misma, no todo ha sido color de rosa. "[Recuerdo] las noches que lloramos en el cuarto de Bárbara Camila, donde yo veía a una chica con todas las ganas de hacer todo lo que nosotras hicimos a los 17 años. Vino algo que no tiene precedentes, una pandemia", contó Carolina. "Así como me ven soy bien conservadora en ciertas cosas como mamá. No se imaginan lo frustrante, lo triste [y] lo nerviosa que estuve viendo a mi hija tras días sin bañarse, sin salir de su cuarto". Sus hijas son y siempre han sido su razón para seguir adelante. "A las dos las amo. Amalia Victoria es una bendición, pero Bárbara Camila es mi maestra de vida, la que llegó para hacerme entender lo que es el amor eterno e infinito", aseguró. "[Ella] es la niña que me vio sin un dólar en la cartera, la chiquita que creció preguntándome '¿mami podemos ir a McDonald's?'. Todo lo que tiene Bárbara se lo merece". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sandoval no sólo es afortunada en el ámbito familiar, sino que también continúa cosechando éxitos con su colección de fajas y pelucas, y más recientemente su libro @venenosasandoval en tiempos de pandemia. Image zoom Credit: Cortesía "Nunca me he creído Isabel Allende ni Mario Benedetti, simplemente me gusta escribir desde siempre", dijo. "Este libro que tiene casi 400 páginas es mi confesionario. Es ese diario que tú guardabas debajo del colchón, pero yo decidí abrirlo. No hay censura".

