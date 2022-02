Carolina Sandoval es ingresada de emergencia en el hospital En el día que se cumplía el séptimo aniversario del fallecimiento de su papá, la venezolana se empezó a sentir muy mal y tuvo que ser trasladada a urgencias de inmediato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 23 de febrero significaba un día especialmente importante en la vida de Carolina Sandoval y su familia. Su amado papá, su "hombre favorito", cumplía 7 años de fallecido. Así que volvió a honrarle no solo en la iglesia, sino también con un video homenaje cargado de amor y sentimiento. Durante el día, la venezolana empezó a encontrarse mal y así se lo advirtió a los suyos quienes de inmediato consideraron, junto con ella, que había que ir al hospital. La presentadora tuvo que dejar a un lado su almuerzo con Caro para ingresar de inmediato en emergencias del hospital donde le hicieron un sinfín de pruebas médicas para finalmente conocer qué le estaba pasando a su cuerpo. Generosa como siempre con sus casi 3 millones de seguidores, la feliz mamá de dos, dio a conocer cuál fue el diagnóstico de los médicos. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: IG/Carolina Sandoval "Uno propone y Dios dispone... Acá un breve resumen de mi 23 de febrero", escribió junto a este video que lo especifica todo con detalle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acompañada por su inseparable mamá Amalia en todo momento, Carolina tuvo que hacerse todo tipo de pruebas, desde análisis de sangre hasta escáner, tal y como muestran las imágenes, con el fin de determinar qué le sucedía. El resultado de ese malestar fue una "gastritis" de la que ya se recupera en casa con todo el amor y cuidado de los suyos siempre pendientes de ella. Amigos y compañeros le mandaron las mejores vibras a través de las redes deseándole ponerse bien pronto. "Pronta recuperación Caro, de los buenos quedamos pocos", le escribió su colega María Celeste Arrarás. Un deseo que desde aquí va directo a ella para que se reponga lo antes posible y siga dando ese contenido sabroso que tanto gusta. ¡Mucho cariño!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carolina Sandoval es ingresada de emergencia en el hospital

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.