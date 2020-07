¡Es oficial! Suelta la sopa rompe el silencio y habla de la salida de Carolina Sandoval Por primera vez, el show de Telemundo Suelta la sopa habló de la salida de Carolina Sandoval del show. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "En el menú aparte de sopa, tenemos pasta y filet mignon”, “viajes pagados con mi vida de empresaria”, “ya desde antes tenía reconocimiento”, “hasta el makeup me lo pagaba yo” estas son solo algunas de las indirectas que Carolina Sandoval ha expresado a raíz de su repentina salida del programa ¡Suelta la sopa! (Telemundo). Actualización: Por primera vez, el show transmitido en la cadena de televisión Telemundo optó por romper el silencio sobre la salida de la venezolana. "A partir de ahora Carolina Sandoval no seguirá estando con nosotros", empezó a decir Jorge Bernal en la transmisión de hoy. Los comentarios de sus millones de fans en Instagram ante las indirectas de Carolina no han cesado. Si bien algunos defienden a Sandoval otros no dejan de criticarla. “Carolina deja ya de niñadas y para con tus locuras de tirar veneno. Antes tu compadre era el mejor y ahora te arrepientes que sea el padrino de tu hija. Si algo malo te hizo díselo a él [y] no tires indirectas por las redes sociales. Ahora que tu jefa de antes es la mejor, si tan dolida estás cálmate hija. Tú misma das consejos y no te quedas con ellos. Pero es ridículo tirar indirectas”, comentó una fan. Image zoom carolina sandoval instagram La reina de las fajas publicó hoy martes una serie de fotos con los que dejó entrever que no estaba contenta con la persona que eligió para que fuese el padrino de sus hijas. Cabe recalcar que el productor principal de ¡Suelta la sopa!, Carlos Mesber, es el padrino de su hija Amalia Hernández. Image zoom carolina sandoval instagram Image zoom carolina sandoval instagram Ante las interrogantes Carolina respondió: “Claudia querida, como sé que esta cuenta la abriste para escribir esto te concedo la respuesta. Mira cariño, créeme que no son indirectas. ¿Te queda alguna duda de que no son directas? Uno despierta love”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otro post, una seguidora le reclamó: “¿no que muy real y transparente? ¿Por qué no dices a tus más de un millón de seguidores el por qué de tu salida de Suelta la sopa”. Sandoval respondió: “De mi propia boca sabrán todo lo que pueda contarles en el orden que lo contaré. La luz brilla sin esfuerzo”.

Close Share options

Close View image ¡Es oficial! Suelta la sopa rompe el silencio y habla de la salida de Carolina Sandoval

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.