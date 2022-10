Carolina Sandoval contó en su pódcast '¡Cuéntamelo todo!' con una invitada muy especial: su primogénita Bárbara Camila. En una conversación muy íntima en la que no faltaron las lágrimas de la periodista, madre e hija hablaron por primera vez sobre las verdaderas razones que llevaron a la joven de 19 años a tomar la decisión de dejar atrás Chicago, ciudad en la que estudiaba en la universidad desde el año pasado, para regresar a su casa en Miami.

"Yo pensaba 'ay Dios mío, ¿cómo se lo digo a todo el mundo?'. Yo no soy una persona que me importa mucho lo que otras personas que quizás no saben todos los detalles tengan que decir, más me importa lo que diga mi mamá o mi familia y todo eso. Pero de verdad sí me entraban esos pensamientos: '¿Qué van a decir? Van a decir que no puedo, van a decir que estoy fallando, van a decir que ahora no voy a estudiar o que me importan más algunas cosas que los estudios'. O sea yo lo pensé todo. Me sentía que estaba como decepcionando a la gente o quizás a mi propia madre porque no quería cumplir ya con lo que ya yo había dicho que quería hacer", se sinceró la joven influencer, quien supera el millón de seguidores en la red social Instagram.

Bárbara Camila explicó que sus estudios de premedicina siguen en pie –de hecho no ha dejado de estudiar–, "solamente quería regresar a la ciudad donde yo nací, donde yo crecí".

"Chicago fue espectacular, conocí a unas personas increíbles que me hicieron la experiencia el año entero de verdad divino y yo creo que de verdad nunca las voy a olvidar, pero […]. Ahí lo que yo aprendí, que creo que siempre voy a decírselo a la gente, que los sueños tienen derecho a cambiarse. Quizás uno quería algo en el principio pero después es importante saber que los sueños cambian, que las personas cambian, que está bien crecer, está bien poner otras prioridades encima de lo que quizás otras personas quieren para ti y mi mamá me apoyó durante todo esto. Yo pensaba que la estaba decepcionando, pero fue al contrario", aseveró la primogénita de Sandoval, quien no puede estar más feliz con la decisión tomada.

"Vale la pena estar aquí en mi casa otra vez. Yo estoy superfeliz de que escuché mi alma. Cada día, cada segundo que estuve en Chicago pude encontrar la cercanía conmigo misma y saber escuchar no a los demás pero a lo que yo quiero, escuchar la voz que uno tiene por dentro diciéndole que haga esto, haga lo demás… Haz lo que te haga feliz, lo que te dé paz y alegría. Y mi familia es mi paz, de verdad. Ellos me dan mucha paz, mucha alegría. Mi mamá siempre dice que yo soy su vitamina –una de ellas–, y ella para mí es una de mis vitaminas también, con ella yo siempre soy más neutra, siempre estoy más tranquila y de verdad hacemos cosas muy espontáneas y yo extrañaba eso. No solamente tenerla por un teléfono que, aunque yo sé que hoy día la tecnología es muy buena, pero no es lo mismo que abrazar a tu madre", dijo.

La expanelista del programa ¡Suelta la sopa! (Telemundo) no pudo evitar emocionarse al expresar lo orgullosa que está de su hija y la admiración que siente por ella.

"Te admiro tanto que la gente ya sabe que yo lo único que sé hacer bien en esta vida es ser mamá, lo demás lo hago más o menos. Te amo con la vida, podía dar mi vida si la necesitas por ti. Y yo no me preocupé por el qué dirán, a mí me valía tres pepinos y dos arepas de mantequilla que la gente te dijera lo que te dijera porque ya nos han dicho muchas cosas", comentó.

Acosadas

Aunque hasta ahora había preferido no hablar de lo sucedido por recomendación de su propio equipo de trabajo, Carolina confesó que al final de la estadía de su hija en Chicago hubo un acosador detrás de ellas que la hizo vivir momentos de mucha angustia como mamá.

"Hubo momentos en los que estuve muy asustada, me empezaron a mandar por uno de mis teléfonos privados fotos íntimas de una persona que se satisfacía viendo videos de nosotras cuando hacemos cosas como esta o cuando hemos grabado en la playa. Realmente me asusté, realmente estuve a punto de ir a buscarla antes de que terminara el semestre. No se imaginan, no se imagina nadie lo que fueron los últimos días de 'tengo tal examen', 'tengo tal cosa'. Imagínate que fue tanto el acoso que yo no sé cómo llegaron a ubicar la cercanía de un parque con el área donde ella vivía y me mandaban el teléfono de un lugar muy cerca a su cuarto donde ella estaba. Yo sé que ese cuarto estaba con mucha seguridad, pero me asusté mucho como mamá", compartió 'La Venenosa', quien cuenta con 3 millones de seguidores solo en Instagram.

Precisamente por este motivo, la periodista aseguró que decidieron compartir muy poco del regreso de Bárbara Camila "hasta que estuviera realmente aquí en Miami".