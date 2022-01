El coronavirus llegó a casa de Carolina Sandoval y arrasó: ¿Quiénes se han contagiado? La comunicadora compartió con lujo de detalles desde sus redes que el virus se había colado en su hogar y había afectado a varios integrantes de su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de dos años haciendo todo y más por no tener a este intruso en su casa, Carolina Sandoval admite que han tenido la tan temida visita del coronavirus. Por medio de un video en sus redes, la venezolana compartió que varios miembros de su familia han dado positivo y están aislados en sus respectivas habitaciones. "El pasado 2 de enero, mi mamá salió positiva de COVID-19 y ha sido una cadena porque el 4 de enero, Bárbara dio positivo", explicó a sus seguidores. Pero ahí no termina la cadena de contagios. Hay un miembro más que acaba de salir infectada a pesar de todas las precauciones tomadas en la casa: ella misma. "El día de hoy, luego de cuidar a dos personas que amo con todo mi corazón, me acaban de hacer la prueba y, en efecto, estoy positiva", informó la conductora de 48 años. Aunque la noticia ha sido inesperada y ha generado la preocupación normal que esta situación merece, lo bueno es que todos están estables y sin síntomas exagerados que les estén afectando en exceso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de estar aislados en diferentes recámaras, han estado también en cuarentena preventiva. De hecho, su hija pequeña Amalia Victoria ha vuelto a hacer sus clases de forma virtual hasta que toda la familia esté bien. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: IG/Carolina Sandoval Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: IG/Carolina Sandoval Su esposo Nick Hernández y la chiquitina están negativos por el momento, así que se mantienen separados y siguiendo todos los protocolos aconsejados. "Nos tenía que tocar, fue por un contacto familiar", explicó sin dar más detalle al respecto. Hizo hincapié en lo importante de seguir cuidándose y hacer las cosas con cautela. Este virus sigue haciendo de las suyas y si no fuera por las vacunas, Carolina no sabe si la hubiesen pasado peor. "No subestimen el Ómicron, escuchen a la gente que sabe, escuchen a los doctores, no se pongan a creer en charlatanes", concluyó siempre manteniéndose positiva y con toda la fe.

