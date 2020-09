La hija mayor de Carolina Sandoval responde a quienes dicen que copia a su mamá La Venenosa salió en defensa de Bárbara Camila: “¿Cuál es el problema si ella se parece a alguien y ese alguien soy yo?”. ¡Mira lo que dijo la joven de 17 años! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Bárbara Camila, la hija mayor de Carolina la Venenosa Sandoval, expresó sin tapujos lo que opina de sus haters, particularmente de aquellos que critican su maquillaje y aseguran que imita a su mamá en las redes sociales. En respuesta a los comentarios negativos que ha recibido luego de compartir fotos y videos con maquillaje, la joven de 17 años explicó que con su familia están celebrando que este es su último año de secundaria y está cerca de ir a la universidad. Opinó que esos comentarios son una “ridiculez” porque ya no es una niña pequeña y aclaró que si ella quisiera ponerse las pestañas o pelucas de colores como su madre, tendría el derecho de hacerlo también porque “es mi cara” y la “única persona que me puede dar permiso en el mundo es mi mamá”. “Yo no trato de ser nada, yo simplemente soy. Soy Bárbara Camila y es mi cuenta, yo puedo publicar lo que yo quiera o lo que quiera mostrar”, dijo en un video colgado en el Instagram de la presentadora de televisión en el segmento El transnocho con Caro. Agregó que su familia está de fiesta porque ella es la primera en graduarse de la secundaria en Estados Unidos. Bárbara Camila dijo estar orgullosa de su mamá y agradecida de tenerla en su vida. “Fue la que me formó, la que me creó y por ella estoy aquí en este lugar tomándome fotos espectaculares y preparándome para ir a la universidad”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora de televisión también respondió a las críticas a su hija. “¿Cuál es el problema si ella se parece a alguien y ese alguien soy yo?”, se preguntó la venezolana, quien agregó que no es una “ladrona” y no ha sido un mal ejemplo para su hija.

