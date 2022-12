A sus seis años, Amalia Victoria, la hija de Carolina Sandoval se lanza como empresaria Carolina Sandoval habló en exclusiva con People en Español sobre el lanzamiento del primer producto de su hija menor, Amalia Victoria. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval habló con People en Español sobre el lanzamiento del primer producto de su hija Amalia Victoria, de 6 años. La influencer y empresaria venezolana, de 49 años, ha triunfado con sus líneas de fajas, pestañas y pelucas, entre otros proyectos. Su primogénita Bárbara Camila, de 19 años, brilla como influencer y empresaria también con su tienda de ropa online. Y ahora su hija menor le sigue los pasos. "Que mi hija Amalia Victoria esté disfrutando el hecho de ella ser la imagen y la dueña de un producto es el inicio en un camino muy importante, realmente está sabiendo lo que es ser empoderada desde muy chiquita. Está viendo el esfuerzo que tiene que hacer para tener un producto. Ella vivió el proceso de la sesión de fotos, qué le gustaba de producto, ella lo probó. Ella ha vivido el proceso de cualquier empresaria que aprueba todo lo que tiene que ver con su nombre y su producto". Amalia Victoria Amalia Victoria | Credit: @arevalosphotography Hoy se lanza el Kit de Uñas Little Things of Beauty de Amalia Victoria para niñas de 8 a 12 años, un set de esmaltes veganos, no tóxicos y que no requieren acetona para removerlos. El set incluye 12 colores de esmaltes y viene con accesorios como limas, calcomanías y una máquina LED recargable. Amalia Victoria Nail Art Credit: Cortesía de Carolina Sandoval "Es un gran emprendimiento. Es muy inocente, muy femenina, Amalia Victoria es una niña que le gusta cuidarse", dice Sandoval sobre su hija. "Ha estado acostumbrada desde chiquita a verme como soy muy pulcra con el tema de mis uñas, el cuidado de la piel. Ella es una niña que usa productos para la cara. Los niños de esta nueva generación son muy adelantados. Me dice: 'mami, yo quiero tener mi línea de pantalones, me gustaría tener también camisas'. Ella es impresionante. Es muy sociable, pero es muy tranquila. Le encanta estar en casa". Amalia Victoria Amalia Victoria | Credit: @arevalosphotography SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amalia Victoria Amalia Victoria | Credit: @arevalosphotography El cielo es el límite para las Sandoval. "Lo más importante que mi esposo y yo queremos para Amalia Victoria es que sea una niña independiente, que aprenda que todo se lo puede ganar ella misma, que no necesita de nadie que sea su apoyo en cuanto a finanzas", dice Carolina. Amalia Victoria Amalia Victoria | Credit: @arevalosphotography "Hay personas que ven la vida como: 'cásate bien para que tengas'. No, mis hijas van a ser mujeres que ellas mismas se pueden proveer lo que ellas quieran. Que se encuentran en su camino un gran compañero de vida, una persona con la que puedan soñar y viajar el mundo es perfecto, pero para mí el hecho de que sean independientes, echadas para adelante, trabajadoras y que amen lo que hacen, eso para mí es fundamental", concluye.

