¡La hija de Carolina Sandoval ya está curada! “Tengan fe que todo es posible con Dios por delante", dijo la presentadora de televisión dando brincos de alegría tras una visita al oftalmólogo con su hija menor, Amalia Victoria. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La hija de menor de la presentadora de televisión Carolina Sandoval, Amalia Victoria, está oficialmente curada de su problema de obstrucción en el lagrimal que obligó a que fuera operada en dos ocasiones. Así lo dio a conocer la comunicadora venezolana a través de las redes sociales, en las que expresó su alegría y agradecimiento a Dios porque su hija ahora solo tendrá que seguir un tratamiento: "Mis amores siempre tengan fe que todo es posible con Dios por delante", escribió en su Instagram. Luego de una visita al oftalmólogo de la niña este martes, Sandoval explicó en un video que la niña tiene que colocarse a partir de ahora unos parches en el ojo que tiene mejor visión para forzar al otro [el derecho] a que mejore y ambos se pongan al mismo nivel. Image zoom Credit: Instagram / Carolina Sandoval “Fui con el oftalmólogo de Amalia Victoria y estoy tan feliz, tan agradecida con Dios que no les puedo explicar que eso para mí es felicidad. Que mi hija esté curada del problema de su lagrimal no les puedo explicar que eso ¡para mí es como una fiesta nacional!”, dijo emocionada. “Cierro el año con broche de oro”, agregó, tras explicar que este 2020 fue positivo también para ella en el ámbito de los negocios. Image zoom Credit: Instagram / Carolina Sandoval SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La expresentadora de Suelta la Sopa dio a conocer en marzo del año pasado que tuvo que someter a su hija a una segunda operación ocular por un lagrimal obstruido. Las Venenosa mostró en imágenes a toda la familia acompañando a la pequeña al hospital infantil Nicklaus en Miami y hasta se encerró en el baño a llorar mientras la niña era traslada al quirófano por el personal médico. La cirugía fue un éxito y horas después, la niña estaba jugando, cantando y bailando en su casa. “Nadie quiere estar en un hospital con un niño por sencillo que sea el procedimiento. Mi respeto y solidaridad a los miles de padres que viven algún reto de salud con sus hijos”, escribió entonces.

