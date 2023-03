Carolina Sandoval hace denuncia pública del horror que está viviendo: "Me siento amenazada" La comunicadora venezolana compartió con preocupación la desagradable experiencia que ha sufrido estos días. "Esto es peligroso." Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con casi tres millones de seguidores en Instagram y una comunidad de cerca de los 10 millones en Facebook, se puede decir alto y claro que, Carolina Sandoval y su contenido creado a diario es de alto interés. Del éxito televisivo pasó a unos logros igual o aún mayores en su comunidad virtual donde se ha coronado como una de las influencers más destacadas. A sus creaciones propias en estas plataformas hay que sumarle una más, su podcast Cuéntamelo todo, donde habla sin tapujos de todo aquello que otros no se atreven. Sin embargo, todo lo positivo que emana de lo que hace, en ocasiones, se ve afectado por los famosos haters que siguen cruzando líneas peligrosas y nada aceptables. Con motivo de un último e incómodo episodio vivido, Carolina volvió a alzar su voz para pedir mayor protección legal de estas personas que se esconden detrás de un perfil falso y que tanto daño hacen. Carolina Sandoval Carolina Sandoval denuncia duros ataques | Credit: IG/Carolina Sandoval A pesar de ser una mujer fuerte y no tener pelos en la lengua a la hora de desenmascarar a estos individuos, reconoció en un video que se siente "atacada" y "amenazada" ante tanto acoso. Una situación que lleva años sufriendo y que continúa teniendo un gran vacío legal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dejo esta denuncia acá porque al acoso cibernético se le tiene que buscar una solución, basta ya que venga cualquier persona a querer difamarte y tenga el acceso fácil de hacerlo. Las leyes tienen que evolucionar en este sentido y no hacernos la vista gorda porque por allí existe gente que ha recibido amenazas y/o acosos y al final del día lograron su cometido", expresó. En su caso reconoce que, aunque es fuerte y hace frente con todo a estos terribles sucesos, esto es inadmisible y se tiene que frenar. Carolina incluso se atrevió a mostrar el perfil falso de quien estuvo mandándole decenas de mensajes desagradables y cargados de odio cuando promocionaba su nuevo capítulo del podcast. La conductora venezolana cree que en su caso, muchos se pican "porque a uno le va bien". Acepta que es el riesgo que supone el exponerse tanto. Pero, aclara que nada justifica el insulto, el trato vejatorio y el ataque fortuito que ella y muchos otros influencers reciben sin descanso.

