¿Qué dijo Carolina Sandoval al ser preguntada por el novio de su hija Bárbara Camila? ¿Te llevas bien con él? ¿Qué pensaste cuando lo viste por primera vez? La periodista e influencer venezolana fue preguntada sobre el novio de su hija en una reciente sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo desde sus historias de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval Bárbara Camila y su novio; Carolina Sandoval | Credit: Facebook Bárbara Camila; Instagram Carolina Sandoval A finales de mayo, Bárbara Camila, la hija de Carolina Sandoval, y su novio se dejaron ver a través de las redes sociales disfrutando de unas mini vacaciones en el condado de Palm Beach, en el estado de Florida. "Estamos nosotros dos solos aquí este fin de semana y vamos a hacer muchas actividades, vamos a estar aquí disfrutando del clima, de los restaurantes, hay muchas cosas que hay que hacer aquí", compartió entonces la joven estudiante y empresaria de 19 años desde su página de Facebook, donde está a punto de alcanzar los 3 millones de seguidores. "¿Cuál fue tu reacción cuando Bárbara se fue de viaje con su novio por primera vez?", le preguntaron este miércoles a Carolina Sandoval a través de una sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo desde sus historias de Instagram. Bárbara Camila Bárbara Camila y su novio | Credit: Facebook Bárbara Camila "Imagínate, yo tuve esa edad. Primero que ustedes lo sé yo así que yo no tengo ninguna reacción cuando veo cosas en redes de mi familia porque primero las sé yo que ustedes", dejó claro la que fuera panelista del extinto programa de Telemundo ¡Suelta la sopa! "Y todos hemos hecho lo mismo, todos agarramos y vivimos lo mismo y eso a mí me gusta, que mis hijas cada una, en la edad que tienen, vayan disfrutando de sus momentos y vayan coleccionando sus recuerdos. Y todos tuvimos ese primer novio". Bárbara Camila Bárbara Camila y su novio | Credit: Facebook Bárbara Camila Al ser preguntada sobre si se lleva bien con el novio de su hija, la respuesta de 'La Venenosa' no pudo ser más clara: "La primera que se tiene que llevar bien con él es ella". Bárbara Camila Bárbara Camila y su novio | Credit: Facebook Bárbara Camila SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La influencer y periodista venezolana, quien tiene millones de seguidores en las redes sociales, contó que ambos se conocen desde que eran unos niños. "Se conocen desde que estaban chiquitos", reveló, "así que cuando yo los vi me parecía que eran muy lindos".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué dijo Carolina Sandoval al ser preguntada por el novio de su hija Bárbara Camila?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.