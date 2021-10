Carolina Sandoval habla de trastorno de ansiedad que padece y cómo lo ha superado La influencer venezolana Carolina Sandoval habló con la periodista Neida Sandoval sobre la ansiedad que padece y cómo buscar la ayuda de un siquiatra y un life coach le ha permitido salir adelante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En entrevista con la periodista Neida Sandoval para su canal de YouTube, la influencer venezolana Carolina Sandoval habló de su batalla con la ansiedad. "Gracias a Dios nunca he vivido la depresión. La gente confunde la tristeza con depresión", dijo la presentadora de El trasnocho con Caro y El almuerzo con Caro. "La depresión es tan o más grave que el cáncer. Mi trastorno de ansiedad viene de mi personalidad intensa, de la angustia que genera el futuro", dijo la antigua panelista de Suelta la sopa. "La ansiedad es una angustia que va hacia el futuro y unos pensamientos del pasado. Es decir: '¿Ay porqué se murió mi papá, porqu´e eso pasó?' Y entonces el futuro es: 'Ay Dios mío ¿será que me va a pasar a mí? Tanto que la ansiedad te lleva a cosas como la claustrofobia, la agorafobia, ser hipocondriaca". Carolina cuenta que después de la muerte de su padre buscó un cardiólogo para hacerse un chequeo extenso del corazón por miedo a morir de un infarto. Hoy en día Carolina Sandoval —quien ha sufrido ataques de pánico— pone su salud mental como prioridad. "Estoy trabajando en eso. Tengo un equipo interdisciplinario interesantísimo. Tengo life coach, siquiatra, psicóloga, tengo terapia, meditación, ejercicio, yo me estoy ocupando de mí", dice Carolina, quien es sobreviviente de cáncer de tiroides. "Para mí un día sin ansiedad es un día ganado". Carolina dice que heredó su actitud positiva de su madre Doña Amalia, quien ha enfrentado su diagnóstico de Parkinson's de la mejor manera, sin dejarse derrumbar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carolina Sandoval Credit: Instagram/ Carolina Sandoval Carolina dice que hablar de su ansiedad y buscar a profesionales que la guíen ha sido esencial para sentirse mejor. "Háblenlo, no pasa nada", recomienda a otras personas que sufran de ansiedad y ataques de pánico. "Es mejor decir que tienes un trastorno de ansiedad a que eres una persona hipócrita, mentirosa, mala persona, que estás buscando meterle un cuchillo a otra persona para salir adelante. No tiene ningún problema ser ansioso", añade. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carolina Sandoval Credit: Instagram/ Carolina Sandoval En sus redes sociales, también ayuda a crear conciencia. En octubre, en el día mundial de la salud mental, publicó un video en Instagram hablando de la importancia de no sufrir en silencio. "Está muy bien decir que no estás bien", dijo. "Está muy bien decir cuando te sientes mal, está perfecto buscar ayuda".

