Carolina Sandoval habla alto y claro: "No existe herida, cuando uno hace bien todo está bien" Por Moisés González

Siempre ha sido una persona clara y directa y esta vez no iba a ser la excepción. Carolina Sandoval ha prometido contar pronto su verdad acerca de su polémica e inesperada salida del programa Un nuevo día (Telemundo), show en el que trabajaba desde 2013. Pero mientras ese esperado momento llega la carismática presentadora venezolana no se está quedando callada. La también empresaria, que tiene más de dos millones de seguidores solo en Instagram, ha compartido varios mensajes a través de sus redes sociales que dejan entrever que su relación con el exitoso show no acabó en los mejores términos.

Fama

"Ya desde antes tenía un nombre", aseguró la mamá de Bárbara Camila y Amalia Victoria dejando claro que conoció la fama y la popularidad mucho antes de integrarse a Suelta la sopa.

Mérito propio

Para corroborar sus palabras, la periodista compartió una imagen de su participación en el programa La tijera, show en el que se dio a conocer en 2009 como 'La venenosa'. "Ya he conocido la fama y popularidad desde antes. Eso no me lo regaló nadie", escribió.

¿Utilizada?

Sandoval aseveró que "desde siempre su nombre implica notoriedad". "Mis eventos, fiestas, cumpleaños eran atractivo para quienes se querían servir de mi popularidad", afirmó.

Su dinero

La periodista señaló que la primera vez que llevó a su hija a París, Francia, el viaje fue pagado por su empresa familiar. "Por nadie más", enfatizó. "Hasta el makeup me lo pagaba yo".

¿Se arrepiente?

Carolina dejó entrever que se arrepiente del padrino que le buscó a su hija menor Amalia Victoria, quien curiosamente es Carlos Mesber, productor ejecutivo de Suelta la sopa. "Tú debiste ser el padrino de mi hija. Eres un ser de luz honesto", escribió junto a la foto de uno de sus amigos.

Cero falsedades

"Los viajes volverán cuando la pandemia del covid se marche, pero en mi maleta no habrá cargas ni falsedades más nunca", aseguró sin pelos en la lengua 'La venenosa'.

No hay herida

"No existe herida, cuando uno hace bien todo está bien", afirmó.

¿Enemigos?

"Y ojo no tengo enemigos, tengo maestros que me van enseñando el camino de la vida", aseveró.

En paz

Sandoval aseguró sentirse en paz tras lo sucedido. "Otros deben estar muy intranquilos".

