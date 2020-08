Carolina Sandoval sobre María Celeste y Rashel Díaz: "Ellas están en el mejor lugar que pueden estar" Carolina Sandoval manda mensaje de aliento a María Celeste Arrarás y Rashel Díaz tras su salida de Telemundo Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Tras el anuncio de la salida de María Celeste Arrarás y Rashel Díaz de Telemundo, la periodista venezolana Carolina Sandoval, quien recientemente quedó fuera del programa Suelta la sopa (Telemundo) habló en exclusiva sobre los cambios de la cadena y mostró su apoyo incondicional a sus compañeras. ¿Qué opinas de la salida de María Celeste Arrarás de Al rojo vivo (Telemundo)? Yo con María Celeste en mi vida me he tomado un té -porque yo no tomo café-., [pero ella] me escribió algo tan espectacular [para apoyarme después de que me enterara que quedé fuera de Suelta...] el 23 de julio que fue muy corto pero muy puntual. ‘Carolina si lo que escuché es cierto, quiero que sepas que lo siento mucho y aquí estoy de corazón para lo que necesites’. Yo hoy le escribí y le dije que le mandaba un abrazo y un beso, 'aquí también estoy para lo que quieras'. Rashel Díaz también confirmó su salida de Un nuevo día (Telemundo). El día que pasó todo [cuando salí de Suelta...] Rashel me escribió: ‘Hola amiga mía, no necesito saber qué pasó, solo quiero que sepas que cuentas siempre conmigo”. Yo le mandé hoy un mensaje y me contestó: ‘estoy muy bien y en paz’. ¿Cuál sería tu mensaje para ellas? Ellas están en el mejor lugar que pueden estar. En el lugar del corazón de todos los televidentes que a lo largo de todos los años de carrera las han visto. Ellas tienen un sello. No importa que la gente prenda el televisor y te vea, lo que importa es que cuando no lo prenda, ellos sepan [de ti] y te quieran. Cuando tú te metes en el corazón de la gente no existe una pantalla que te pueda borrar porque ya dejaste una huella.

