En ‘MUJER: La Conferencia’ en Miami, Irina Baeva dio una charla de empoderamiento femenino y habló sobre el bullying cibernético del que ha sido víctima por su relación con el actor Gabriel Soto. “Yo me enamoré de un hombre separado que con honestidad me dijo que lo único que lo unía a su pareja era un papel, por lo que ambos, ojo ambos, decidimos iniciar una relación y ahí fue donde me convertí en el peor de los demonios. ¿Qué pasó después? Bueno, él siguió siendo el mismo hombre, nadie le decía nada, no hubo consecuencias personales, ni consecuencias en su trabajo, pero yo me convertí en una fácil, en una prostituta, en una rompehogares, en una robamaridos… La gente me insultaba tanto en las redes sociales que de plano tuve que cerrar mis comentarios, mi mensajes directos, más que nada por mi bienestar emocional y por mi salud mental. Yo creo que nadie en esta vida está preparado para recibir comentarios negativos, a ninguna nos gusta que nos digan ‘gorda’, ‘fea’, cualquier cosa de esas; pero lo mío era otro nivel. Eran burlas, insultos, agresiones hacia mi, hacia mi familia, inclusive traducidas al ruso para que le llegaran a mi mamá. Eran amenazas de muerte inclusive”.

Durante su visita a People VIP, la copresentadora de Suelta La Sopa (Telemundo) Carolina Sandoval opinó sobre la tensión entre Baeva y la exesposa de Gabriel Soto, la actriz mexicana Geraldine Bazán. “El que tiene el compromiso es el hombre,” dijo Sandoval, criticando la tendencia de las mujeres de criticar a ‘la otra’ mujer que se lleva al marido. “Un hombre no se va con otra”, añadió la venezolana. “Un hombre y tú tienen una evolución del amor por diferentes caminos, y si hay una cosa que sucede meses más tarde lamentablemente todo el mundo va a decir: me lo quitó. Aquí nadie le quitó nada”.

Sandoval defendió a la actriz rusa. “¿Por qué la están crucificando? Volvemos al machismo,” dijo. “Todavía estamos poniendo contra la pared a Irina Baeva porque Irina Baeva [o] esa persona que estuviera en la vida de Gabriel Soto después de la relación de Geraldine iba a estar crucificada. Aquí el problema es que está la versión de Geraldine, está la versión de Gabriel y está la versión de Irina, pero para efectos de una comunidad tan machista Irina es la peor de todas”.

“Le han dicho cualquier tipo de calificativos referente a su reputación. Ella tiene mamá, ella quiere ser mamá. Es muy bajo de nosotras las mujeres que pensemos que una mujer nos quite algo, no es así”, concluyó Sandoval. “Si Gabriel e Irina tienen un hijo mañana ¿qué va a pasar?”, cuestionó. “Tal vez para Geraldine fue muy duro terminar con el amor de su vida. Yo creo que hasta que Geraldine no encuentre a otra persona que reúna las características que ella quiere en un hombre, ella entienda que fue lo mejor que le pasó. Cuando algo sale de tu vida es porque Dios te dijo: No va ahí, no te pega”.