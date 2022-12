Los mensajes que recibe de sus seguidores, contándoles como ella los inspira, la motiva a devolver más amor. "Tu casa puede ser tu mejor oficina y esa estructura que antes se tejió de que nada más puedes tener un oficio si sales de tu casa, yo le he demostrado a la gente que la familia es lo más importante", afirma. "Eso es lo más mágico que yo vivo todos los días, esos son los maravillosos recuerdos que yo hago, que mi familia está en casa y yo estoy trabajando y yo a la vez me estoy divirtiendo. Siento que no estoy trabajando porque mi trabajo me parece tan fascinante. Vivo trabajando todo el tiempo pero es mi pasión".

¿Volvería a la televisión? "No sé si me veo en un horario diario, de pronto si me invitan a algún tipo de colaboración, de jurado, dos meses, algo así que no me implique salir de mi casa, dejar a mis hijas", dice Sandoval. "Uno nunca debe decir nunca porque uno nunca sabe. Me han hecho invitaciones a participar en programas que no me han llamado la atención. Creo que mis propios reality shows los hago yo todos los días en mis redes sociales. Por eso es muy difícil que yo considere otra vez ajustarme a cosas con las que tal vez no estoy totalmente de acuerdo. Estoy muy agradecida de lo que viví en la tele, aprendí muchísimo. Creo que la disciplina que poseo con mis redes sociales viene de haber vivido la experiencia de hacer televisión en un horario, saber estar informado, actualizada y me encanta".