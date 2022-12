¡Así fue la noche más mágica para Carolina Sandoval en los Premios Emmy! ¿Ganó? Acompañada de toda su familia, la comunicadora venezolana compartió la gran emoción que vivió en esta reconocida premiación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era una noche muy especial, más que por ganar, por el simple hecho de estar ahí entre los nominados y acompañada de su familia. Carolina Sandoval acudía este sábado a la premiación de los Emmy. Su documental Ansiedad estaba entre los favoritos en esa categoría y tenía muchas probabilidades de ganar. Desde sus redes sociales, la venezolana mostró paso a paso cómo fue esta velada mágica donde quedó al descubierto, una vez más, que los sueños trabajados se hacen realidad. La feliz mamá de dos no se llevó el galardón a casa, pero el simple hecho de estar en esa lista y vivir esta experiencia, supuso para ella un gran logro. "Mi hija, ya nada más por haber sido nominada, ganó", expresó con orgullo su madre, Amalia Guzmán. Carolina Sandoval en los Premios Emmy Carolina Sandoval acude a la premiación de los Emmy | Credit: (Photo by Omar Vega/Getty Images) La exitosa empresaria quiso compartir cada detalle con sus casi tres millones de seguidores en Instagram. Desde su espectacular look, hasta momentos inolvidables en la alfombra roja. "Sin ellos, nada", escribía junto a un video en el que aparece acompañada de su marido, sus hijas y su madre. Ellos la flanquearon durante toda la noche y fueron sus mayores cómplices. Aunque su nombre no fue el pronunciado como el ganador, Carolina agradeció el haber podido vivir esta experiencia. Sus ganas de seguir trabajando y generar emprendimiento se han multiplicado más si cabe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me quedo con las ganas de regresar pronto con nuevos proyectos porque "La Gloria es de Dios". Me quedo con mi madre agarrada de mi mano caminando la alfombra y disfrutando de esta noche conmigo. Me quedo con el amor de todos ustedes los que me quieren de gratis y con todos los que vieron el documental", escribió con agradecimiento. Tampoco se olvidó de la gente de su equipo, Natalia Denegri y Nelson Bustamante, sus grandes compañeros de viaje en la creación de este documental. Su familia, sus colegas de profesión y sus ganas de seguir haciendo más cosas significativas, son para Carolina el mayor y mejor premio de todos. Para quienes quieran ver Ansiedad, está disponible en el canal de Youtube de la presentadora.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Así fue la noche más mágica para Carolina Sandoval en los Premios Emmy! ¿Ganó?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.