Carolina Sandoval comparte en exclusiva sus fotos navideñas Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carolina Sandoval y familia Navidad Credit: Rafael Arevalo @arevalosphotography Carolina Sandoval compartió en exclusiva con People en Español su sesión de fotos navideña. Mira las fotos de la influencer, empresaria y presentadora venezolana con sus seres queridos. Empezar galería Nace una estrella Carolina Sandoval y familia Navidad Credit: Rafael Arevalo @arevalosphotography Este año, su hija Amalia Victoria lanzó su primer producto de belleza. Se trata de un kit de esmaltes de uñas inspirado en la niña de seis años. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Dama de rojo Carolina Sandoval y familia Navidad Credit: Rafael Arevalo @arevalosphotography ¿El regalo de su esposo Nick? Carolina Sandoval se vistió de una Mrs. Claus sexy. 2 de 8 Ver Todo Mamá orgullosa Carolina Sandoval y familia Navidad Credit: Rafael Arevalo @arevalosphotography Sus hijas Bárbara Camila y Amalia Victoria son sus mejores regalos. Su hija mayor, de 19 años, es su mejor aliada en el podcast Cuéntamelo todo y ha seguido sus pasos como empresaria. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Amor del bueno Carolina Sandoval y familia Navidad Credit: Rafael Arevalo @arevalosphotography "Con Amalia Victoria Nick es súper preocupado con el tema de que ella tenga sus tutorías, es un papá que parece mamá", dijo Sandoval sobre su esposo. "Me recuerda mucho a mi papá en el sentido de que era un hombre muy preocupado en educarnos". 4 de 8 Ver Todo Sus tesoros Carolina Sandoval y familia Navidad Credit: Rafael Arevalo @arevalosphotography Sus hijas son su mayor fuente de motivación. "Con mi hija, con Bárbara, siempre le ratifico que la impresión de alguien no es la verdad de nosotros", dice Sandoval sobre cómo aconseja a su hija mayor a lidiar con los comentarios de haters en las redes sociales. "La verdad de nosotros es lo que vivimos. Nosotros somos los que nos conocemos". 5 de 8 Ver Todo Dúo dinámico Carolina Sandoval y familia Navidad Credit: Rafael Arevalo @arevalosphotography "Somos súper diferentes a pesar de que los dos somos signos de fuego, porque él es Aries y yo Sagitario. Mi esposo es más calmado, más pasivo, más relajado. Yo soy fuego, intensa, soy bulla. Él es más silencioso, y creo que eso hace algo increíble en cualquier relación que es el equilibrio", dice Sandoval sobre su matrimonio de 7 años. "No somos perfectos, somos una pareja normal y corriente que tenemos nuestras diferencias pero esas diferencias nos llevan siempre a lograr ser mejor". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Las Sandoval Carolina Sandoval y familia Navidad Credit: Rafael Arevalo @arevalosphotography Su madre y su hermana son parte esencial de la familia Sandoval y se han ganado el corazón de los fanáticos de Carolina. 7 de 8 Ver Todo Agradeciendo Carolina Sandoval y familia Navidad Credit: Rafael Arevalo @arevalosphotography Esta Navidad y Año Nuevo la familia la pasará en su nuevo hogar en Miami, dando gracias por todo lo vivido en el 2022. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

