Así fueron las vacaciones de Carolina Sandoval en República Dominicana con su familia

La venezolana viajó al Caribe para disfrutar de un tiempo libre acompaña de su madre, su esposo y sus dos hijas.

"Hoy me traje mi maleta con cara de juez de #AsíSeBaila🤣😂😂😂😂 #caroysumaleta #millasdeamor", dijo la presentadora.

"Acá todos los que somos y todos los que estamos, los que me hacen feliz, mi grupito de #whatsapp", compartió desde Altos del Chavón, República Dominicana.

"Y esta señora hermosa es mi vida entera, por ella todo y más, por ella doy hasta mi vida TE AMO madre mía #teamo#cosasquesientecaro GRACIAS DIOS #cosasquesientecaro", contó.

"Te amo hija mía. Acá estás en uno de los lugares que siempre he soñado traerte #TeAmo TE AMO muñeca mía, Bárbara Camila", compartió la venezolana.

"Siempre que visito República Dominicana descubro que tengo mucho de dominicana y que me siento como en casa", dijo la presentadora.

"Mis Amalias, una imagen dice más que mil palabras, ¿verdad?, comentó de su mamá y de su pequeña.

"No existe forma de agradecerle a Dios por mi familia, cada instante, cada mañana, cada sonrisa, cada día de aprendizaje… en serio y ¿saben?", compartió.

"Mi República Dominicana de mi corazón gracias por tantas muestras de afecto, gracias por la hospitalidad, ustedes hacen que todos nos quedemos con ganas de volver", dijo.

"Es que insisto si ustedes piensan que esta foto tiene #photoshop o que @nickhernandezve me está poniendo las manos en barriga para tapar mis abdominales es que ustedes son envidiosos", aseguró con desparpajo la presentadora (junto a su esposo Nick Hernández).

"Quién se puede resistir a un dulce de leche de #republicadominicana??? ", se preguntó.

