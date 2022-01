Carolina Sandoval explota contra quienes tratan la covid como una simple gripe: "Es una falta de respeto" Carolina Sandoval explotó contra aquellos que restan importancia a la covid-19 comparándola con una gripe común, algo que le parece una falta de respeto hacia los millones de vidas que se ha cobrado la pandemia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue hace solo unos días que la familia de Carolina Sandoval, incluida la presentadora, libró la batalla del coronavirus. Luego de haber atravesado esa dura experiencia y de estar cerca de muchas personas que han perdido seres queridos a causa de la enfermedad, la venezolana explotó contra aquellos que tratan la covid-19 como si se tratara de una gripe común. "Yo creo que es una falta de respeto hacia las personas que han perdido a alguien decir que el COVID es una simple gripe, está muy mala pensar que el COVID es una cosa pequeña", aseguró Sandoval a través de un live en Instagram. También explicó que, a pesar de que la enfermedad no le pegó tan fuerte, ya que su sistema inmunológico "estaba listo para pelear con ese virus con mis tres vacunas", sí ha visto de cerca cuánta gente ha muerto todo este tiempo. "Cuánta gente está pidiéndole a Dios un milagro para que salven un ser querido… No se crean cuando diga que es una simple gripe o que no te vacunes, porque te va a dar… Cómo es posible que lo que hemos pasado el COVID escuchemos que la gente se reúna, cada quien puede hacer lo que le dé la gana, pero que lo que le dé la gana a la gente no repercuta en mí", sostuvo. Si bien no se puede asegurar a ciencia cierta hacia quién van dirigidas las palabras de Sandoval, recientemente la presentadora Lili Estefan exhortó a todos desde su programa El gordo y la flaca a tratar el virus como un catarro común. "Si se lo trata como un catarro común se va debilitando", dijo Estefan. "El que quiera salir que salga y se divierta", añadió. Por su parte, Sandoval resaltó la importancia de enviar el mensaje correcto cuando se es una personalidad pública. "Quiero ser respetuosa, no estoy metida en chisme, no quiero protagonizar noticias, no estoy en ese rollo, pensar diferente no quiere decir que no quiera o admire a esa persona… Pero sí creo que es importante la consciencia social, tú eres una persona pública y tienes el poder de las redes en tus manos, la gente te sigue y te cree", indicó. "Yo no puedo estar convocando a algo que a mí me hace feliz, porque a quién no le hace feliz ir a fiestas, reunirse, ver a las personas que uno ama, eso nos proporciona mucha felicidad. Pero que la gente se olvide del COVID, y que piense que es un catarro, una simple gripe me parece que es el mensaje incorrecto, entonces los doctores nos han mentido, la ciencia durante estos dos años y pico. Yo creo que el problema que estamos viviendo, entre otros, es la irresponsabilidad que se tiene cuando se ejecuta un comentario", añadió. "Desde lo más profundo de mi corazón la única forma de que entendamos que esto es global, la acción de uno de nosotros va a determinar el futuro de todos nosotros", aseguró la periodista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A inicios de mes Sandoval, su madre y sus hijas Bárbara Camila y Amalia Victoria se contagiaron de covid-19. Su esposo Nick Hernández y su hija menor dieron negativos, pero se mantuvieron aislados de los familiares contagiados. "Nos tenía que tocar, fue por un contacto familiar", dijo Sandoval en ese entonces. "No subestimen el ómicron, escuchen a la gente que sabe, escuchen a los doctores, no se pongan a creer en charlatanes".

