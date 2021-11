Carolina Sandoval está de estreno con nuevo proyecto ¿de qué se trata? Con su nueva oferta profesional, Carolina Sandoval que promete mostrar un lado desconocido al tiempo de ser completamente sincera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En julio de 2020, Carolina Sandoval salió del programa Suelta la sopa y se dedicó a trabajar en sus proyectos profesionales. A poco más de un año de distancia, la presentadora ha continuado fortaleciendo su nombre, incluso, se ha convertido en una voz de los latinos ante la nueva administración de Joe Biden. Por ello, considera que es persona muy afortunada. "A mí en la vida siempre me han pasado cosas muy espectaculares, que, cuando suceden, lo único que me hacen pensar es que Dios escribe derecho en líneas torcidas; ese siempre va a ser mi discurso", mencionó a People en Español. "El haber ido a la Casa Blanca, tener una hija [Bárbara Camila] en la universidad y haber sido testigo de su conversación con la doctora Jill Biden, Primera dama de este país [Estados Unidos], solamente me ratifican que Dios es buenísimo, es bondadoso y que cuando uno hace las cosas bien no existe forma que te vaya mal", agregó. "Incluso, hasta lo malo o lo que se ve malo en un tiempo es bueno porque te pone delante de la gente como un ejemplo 'mira si ella lo logró, yo también lo puedo lograr'; y eso es muy bonito porque uno termina siendo, una herramienta para otra persona". Ahora, La venenosa suma otro proyecto profesional a su carrera. "¡Cuéntamelo todo!, de la mano de Pitaya, es como la guinda del pastel que le faltaba a mi carrera porque todo el mundo me preguntaba '¿cómo es eso que tú no tengas un podcast?'. Decidí tener un podcast hace mucho tiempo, quería El trasnocho con Caro en un podcast, pero el podcast tiene que ser algo más íntimo, con buen sonido. La gente te tiene ahí en su oído, en su carro, acompañas a tantas personas y hay que hacerlo de la manera correcta, con la gente ideal y es lo que estoy viviendo", explicó. En esta nueva propuesta, la conductora asegura que el público tendrá "diversión, buena vibra" y "una conexión más cercana" con ella. "Me encanta hacerlo porque es esa parte de Carolina Sandoval más íntima. Nunca he tenido y censura o no la tengo, y mucho menos de hace un año y medio para acá, pero esta es más como tu hermana, tu prima, esa amiga indiscreta. Me pueden contar todo a través de las comunicaciones, en mis diferentes plataformas, pueden contarme algo que no se atrevan a decir y que quieran que diga", agregó. Carolina Sandoval Credit: Instagram/ Carolina Sandoval SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también empresaria deja claro que "lo que quiero es que las personas que no me han conocido o que no me conocen en esta faceta definitivamente vengan a escucharme" porque descubrirán "a una muchacha muy indiscreta, muy imperfecta". "Mi sello es la sinceridad. No puedo ser mentirosa, ni mucho menos hipócrita", advirtió. "Me identifico como una soñadora que ha logrado llegar a todo lo que Dios me ha permitido vivir", Carolina Sandoval "Ese es mi sello, ser imperfectamente perfecta para mí sin dañar a nadie, conversando, hablando de esas cosas que te van a hacer llorar de la risa o que vamos a vivir los dos o las dos de una manera muy íntima", dijo. "En el podcast van a ver a la Carolina realmente 2.0, la de verdad, verdad". El público puede escuchar Carolina Sandoval cada martes, a partir del 9 de noviembre de 2021, por todas las plataformas digitales y YouTube. "Me identifico como una soñadora que ha logrado llegar a todo lo que Dios me ha permitido vivir", concluyó.

