Carolina Sandoval habla con su esposo Nick Hernández en su podcast, revelando secretos de su matrimonio En su podcast, Carolina Sandoval tuvo de invitado a su esposo Nick Hernández. Mira lo que la divertida pareja reveló sobre su matrimonio. ¿Cuáles son sus secretos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval y su esposo Nick Hernández hablaron de su matrimonio en el podcast Cuéntamelo todo de la venezolana en Spotify. "Es un torbellino de energía todo el día, todo el día está produciendo, imaginando, creando. No es fácil llevarle el paso", confesó Nick sobre la influencer, presentadora y empresaria con quien se casó en el 2015. "Tienes mi respeto, mi admiración", le dijo ella a su esposo. "A pesar de que somos diferentes en muchas cosas, tenemos los mismos sueños". Ambos se conocieron en el colegio en Venezuela siendo adolescentes y se reencontraron años después en Estados Unidos. Con Nick, Carolina tuvo a su segunda hija Amalia Victoria, de 6 años. "Él no quería ser el esposo de Carolina Sandoval, el mantenido de Carolina Sandoval", dijo ella sobre Nick, quien triunfó como empresario y ejecutivo en Venezuela. "Me dice: voy a trabajar de lo que sea. Y yo trabajado en televisión en ese momento, mi esposo se fue a un dealer de carros a limpiar carros". "Le han dicho mantenido, flojo, títere", dice Sandoval sobre las críticas que ha enfrentado su esposo por ser una pareja pública. "Son personas que critican todo y no hay derecho a réplica", lamenta Nick. Ella asegura que su esposo ha sido su roca y gran fuente de apoyo. "Cuando yo viví el hecho de perder a mi papá, Nick se convirtió en mi apoyo. Él se quedaba en el teléfono escuchándome llorar hasta las 5 de la mañana", recuerda. Carolina Sandoval Credit: (Gabe Ginsberg/WireImage) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo quería tener un hogar", confiesa Sandoval, quien crió a su primogénita Bárbara Camila como mamá soltera por muchos años. A su hija mayor le prometió que ella un día se casaría con un buen hombre y le daría una hermanita. "Nick ha sacrificado su privacidad", admite la conductora de El almuerzo con Caro y El trasnocho con Caro, quien comparte hasta los ronquidos de su esposo en sus videos en Instagram. "Tú has ayudado a muchos matrimonios a normalizar el ronquido", bromea ella. Sandoval dice estar agradecida de seguir celebrando aniversarios con Hernández, y acumulando "millas de amor" en sus viajes y aventuras juntos.

