¡Exclusiva! Carolina Sandoval habla de una lucha diaria y celebra sus 49 años llena de fuerza Carolina Sandoval agradece llegar a los 49 años con salud física y emocional. La presentadora habla en exclusiva con People en Español de su lucha diaria por la felicidad y la paz interna. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval celebró su cumpleaños 49 por todo lo alto. "Mi cumpleaños es en Acción de Gracias, eso es super bonito", dijo a People en Español. "Uno tiene que sentirse cómodo en su piel, y yo me siento tan bien conmigo y con esta Carolina 2.0 que yo soy ahora", reflexiona la presentadora venezolana, quien ha compartido su lucha contra la ansiedad y motiva a otros en sus redes sociales. "Si un día amanezco triste o amanezco alegre, soy la que te lo va a decir. Me gusta compartirlo con las personas", dice la influencer. "Tengo mis propios mentores. Soy una comelibros, yo vivo leyendo cosas de motivadores, de siquiatras, de expertos en el área de la neurociencia, del éxito. Me encanta la lectura y utilizo mucho los audiobooks. Estoy cada día más encontrando la fórmula para que la bulla exterior no te dañe tu interior". Sandoval compartió en exclusiva con People en Español estas fotos que tomó en un parque en Miami para celebrar un año más de vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carolina Sandoval Credit: Cortesía de Carolina Sandoval/ Arevalo's Photography & Studios "Todos los días de mi vida soy como las personas que están en estos centros de alcohólicos anónimos, un día a la vez", dice sobre su batalla con la ansiedad. "Yo medito y rezo y busco todas las herramientas que me han servido para mantenerme balanceada y equilibrada". Carolina Sandoval Credit: Cortesía de Carolina Sandoval/ Arevalo's Photography & Studios Desde que amanece, agradece a Dios por un nuevo día. "Todos los días yo me esfuerzo para llegar a la noche sin ansiedad", dice Sandoval. "El 2022 ha sido un año en que yo no he tenido ataques de pánico. El trastorno que tengo es el trastorno de ansiedad que no lo genera algo en particular en mi caso. Sé cuáles son mis detonantes", añade Sandoval, quien confiesa que hace unos años sintió pánico en un concierto de Marc Anthony al verse rodeada de mucha gente en el American Airlines Arena sin saber dónde era la salida. Hoy agradece que ha superado esta crisis, aunque sabe que es un trabajo diario mantener alejada la ansiedad. La cumpleañera sigue de fiesta y hoy romperá esta piñata con el número 1973, el año en que nació, para celebrar con su familia en casa. Carolina Sandoval Credit: Cortesía de Carolina Sandoval "Todos los días trabajo mucho en conocerme, entender mi cuerpo, entender cuáles son mis hormonas de la felicidad, lo que me mantiene alejada de que me pueda explotar la ansiedad. Sigo teniendo mucho apoyo de mi familia, siempre estoy súper acompañada", afirma la también empresaria. "Estoy como cuando tú no descuidas nunca a un bebé. Como cuando un diabético sabe que si se deja de inyectar la insulina va a tener un coma. Yo no dejo la meditación, yo no dejo las cosas que me hacen feliz". Carolina Sandoval Credit: Cortesía de Carolina Sandoval Tener el apoyo de su esposo Nick Hernández, de su madre Doña Amalia, y de sus hijas Bárbara Camila y Amalia Victoria, la llena de paz y felicidad.

