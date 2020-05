Dentro del fabuloso hogar de Carolina Sandoval La presentadora venezolana Carolina Sandoval de Suelta La Sopa (Telemundo) ha convertido su hogar en Miami en un segundo estudio de grabación durante la pandemia. También es el set de "El Trasnocho con Caro", su serie en Instagram. ¡Bienvenido a su casa! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La venezolana ha copresentado Suelta La Sopa (Telemundo) desde su hogar debido a la pandemia. Su casa refleja su estilo, con orquídeas y modernos muebles blancos. Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval Su sala cuenta con un sofá blanco con cojines color crema y una alfombra negra, además de pisos de madera y cuadros abstractos. Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval Aquí la vemos disfrazada de Maléfica velando el sueño de sus hijas en el dormitorio de su primogénita Bárbara Camila. Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval Su hija Amalia Victoria, de 3 años, crea maravillas en su cuarto de juego. Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval La niña también lleva sus muñecos a la sala, donde se divierte aprendiendo en casa durante la cuarentena del coronavirus. Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval El patio de su casa cuenta con este cómodo sofá donde puede descansar en las tardes bajo la sombra de un árbol. Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval La presentadora llama este lugar "su templo" y es donde puede conectarse con la naturaleza y leer un buen libro. Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval Su clóset de paredes moradas es famoso porque de ahí trasmite El trasnocho con Caro con divertidos invitados como su esposo Nick Hernández Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval La divertida influencer y autora del libro Dime qué posteas y te diré quién eres también ha compartido fotos y videos en Instagram desde su bañera. Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval Esta es la habitación de la presentadora, que llenó e globos y flores para celebrar junto a su esposo en San Valentín. ¡Qué románticos! Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval Aquí termina nuestro tour de la casa de Sandoval, donde reina el amor.

Close Share options

Close View image Dentro del fabuloso hogar de Carolina Sandoval

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.