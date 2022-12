Su hogar es como la casa de la película animada Encanto, asegura Carolina Sandoval: un lugar lleno de magia. "Es como la casa Madrigal", dice la presentadora, influencer y empresaria venezolana. "Es una casa llena de amor. Mi hogar desde que todo el mundo llega siempre me dicen: 'Wow, se siente super bonito'. Soy muy detallista con el tema de los olores. Mi casa huele a la casa de Carolina. Mi hogar es sinónimo de familia".

En exclusiva, Sandoval ofrece un tour completo del hogar que compró este verano en Miami, y donde celebró su cumpleaños número 49 el Día de Acción de Gracias con tremendo fiestón rodeada de familiares y amigos. Las fiestas han estado a la orden del dí desde que Sandoval se mudó a la casa de sus sueños. Allí también celebró el sexto cumpleaños de su hija Amalia Victoria en junio, los 19 años de su hija Bárbara Camila en agosto, y una gran parranda de Halloween donde hasta su madre Doña Amalia, de 75 años, terminó bailando en el patio hasta el amanecer. "Es maravilloso ver a mi hija mayor maquillarse en el cuarto con las amigas para salir, que esta sea la casa que de aquí se van a la fiesta", dice Sandoval.

También pasará en casa la Navidad y el Año Nuevo junto a su esposo Nick Hernández, de 50 años, y el resto de sus seres queridos. "Tengo, si Dios me lo permite, una fiesta de Año Nuevo super bonita para contar el 3,2,1, comernos las uvas, comer lentejas y bailar, y recibir el año con mucha abundancia de amor, de buena vibra, de comida. ¡Ya lo verán por mis redes!", promete ilusionada.

"La gente tal vez ve que soy una excéntrica, pero en realidad soy una niña grande que le gusta mucho vivirse todo a todo lo que da", dice la influencer, quien contrató a un experto para que se encargara de la decoración navideña de su hogar, inspirada en el video musical All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey.

Carolina Sandoval y familia Credit: Fotografo: Rafael Arevalo @arevalosphotography; Peinado: Johan Jimenez @johanjimenezofficial; Maquillaje: Oscar Barrera @ob_makeup1

"El día que nos dieron la llave lloré. Qué sensación tan fascinante recibir la llave de tu casa", confiesa la venezolana, quien llegó a Estados Unidos hace 21 años con una maleta llena de sueños. "¡Dios mío! Hemos tejido muchos momentos lindos. Cada parrilla, cada arepada, cada almuerzo. Mi mesa de comedor es grande y me encanta tenerla llena de gente comiendo. Cada día que hemos estado aquí desde el 9 de junio ha sido un día muy especial. Desde que llegué a esta casa, todos los días digo gracias. Gracias por las matas de cada esquina, gracias por el jardín, por la piscina, por la cocina, por cada pedacito de teja del techo".

Si bien hoy tiene empleados que la ayudan con la limpieza de su espacioso hogar, Sandoval no olvida que cuando llegó a Estados Unidos se ganó la vida limpiando casas antes de cumplir su sueño de trabajar en televisión. En la pantalla chica se dio a conocer como La venenosa en programas de farándula como Escándalo TV y La tijera y luego brilló como panelista de Suelta la sopa en Telemundo durante ocho años.

Si bien se fue de esta cadena en julio del 2020 —en plena pandemia de coronavirus poco después de enterarse del diagnóstico de Parkinson de su madre— el éxito le ha sonreído. "Siempre he sido una persona llena de fe. Toda la vida supe que todo lo que quería lo iba a lograr", afirma Sandoval. "Soy una persona muy perseverante, no abandono las cosas al primer intento. Me puedo caer una o dos veces y siempre sé que al final lo voy a lograr".

Sandoval no solo revolucionó las redes sociales, donde tiene millones de seguidores pendientes a sus aventuras, la "Reina de la faja" también ha triunfado como empresaria con productos como pestañas y pelucas, tiene su podcast ¡Cuéntamelo todo! y es autora de libros. Eso además de ser invitada a la Casa Blanca en el 2021 para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, y ser nominada este año a un premio Emmy por su documental Ansiedad.

"Las personas que sufrimos de ansiedad estamos siempre en la cuerda floja", admite ella. "Pero yo he sabido manejarlo gracias a Dios con terapias, con ayuda muy personal, con lectura, con la meditación", añade la influencer, quien habla abiertamente sobre su lucha por la salud mental y quiere ser una luz para otros. "Todos los días quiero que se recuerde a Carolina Sandoval no por llamar la atención, sino porque Carolina Sandoval es una persona que quiere dejar huella", afirma. "Quiero que me recuerden más allá que por mi número de seguidores o por las controversias".

A continuación nos habla de sus planes, su vida familiar y este momento único en su vida.

Carolina Sandoval y familia Credit: Fotografo: Rafael Arevalo @arevalosphotography; Peinado: Johan Jimenez @johanjimenezofficial; Maquillaje: Oscar Barrera @ob_makeup1

¿Cómo te sientes en este nuevo hogar?

Me siento agradecida, bendecida y afortunada, pero no porque tenga una fortuna en el banco. La gente pretende hacer ver que uno tiene mucha plata cuando se compra una casa. Uno lo que tiene es mucha perseverancia, paciencia y mucha organización para poder adquirir una vivienda. Es un desafío para una familia dar este paso porque tus dinámicas tienen que ajustarse mucho cuando no eres multimillonaria, así billionaire. Es un paso increíble para enseñarle a los hijos de uno cómo se realizan las cosas. De la mano de mi esposo dar este paso fue de gran aprendizaje. Tengo más de 20 años en Estados Unidos y nunca había tenido el interés de adquirir una propiedad. Tampoco había llegado el momento, luego incluso de tener una estabilidad económica. Nunca pensé en eso. Nos dedicamos a viajar. Paralizamos los viajes para comprometernos en hacer lo que necesitábamos para nosotros, que era el paso de adquirir una propiedad. Va a ser la primera de muchas si Dios lo permite, un ejemplo para nuestras niñas. Siempre le digo a ellas: 'Nunca se sientan superior a alguien'. Yo vengo de una familia que siempre desde que nací tuvo una vivienda propia, y mira todo lo que me tardé en darle una vivienda propia a Bárbara; pero le di otras cosas.

¿Cuándo te decidiste a comprar una casa?

Teníamos desde el 2019 la intención de comprar. Mi esposo —que es un contador y estudió posgrados en finanzas— todo lo que sabe de riesgo financiero siempre lo pusimos en la mesa para poder tomar la decisión. Empezamos a ver casas desde el 2019, pero la pandemia hizo que todo se paralizara y soy de las que piensa que Dios sabe lo que hace. Vimos casas interesantes. Empezamos a buscar por precios, por zonas, por cercanía al colegio de Amalia Victoria. Incluso cuando Bárbara estaba en Chicago le mandaba los videos de cada propiedad que visitaba. ¡No te imaginas cuantas casas vimos! Cuando el baño no era chiquito era que no teníamos los cuartos suficientes, porque nosotros vivimos mi mamá, mis dos hijas, mi esposo y yo, y queríamos algo espacioso y cómodo para la familia. Era una subida y bajada de emociones, es como una montaña rusa comprar una propiedad, más ahora que Miami se convirtió en un lugar super llamativo para las personas que quieren hacer una inversión. Las casas se pusieron difíciles. Llegabas a una propiedad y había 30 personas, y era como un concurso de belleza. Ya cuando tiré la toalla, cuando ya me cansé, apareció la casa. Somos personas trabajadoras, gente que quiere motivar a otras personas a que sepan que todo se puede realizar.

Carolina Sandoval y familia Credit: Fotografo: Rafael Arevalo @arevalosphotography; Peinado: Johan Jimenez @johanjimenezofficial; Maquillaje: Oscar Barrera @ob_makeup1

¿Qué te hizo sentir que la casa era para ti?

El proceso a nivel de documentos, todo lo que hay que firmar y hacer, nosotros duramos sin tocar nuestras tarjetas de crédito más de seis meses. Había que ser muy responsable en el tema de los pasos que estábamos dando como familia. Soy una persona super positiva, super alegre, pero a mí el tema de pensar en la mudanza me llegó a frustrar. Es una estrategia financiera, es un lavado de cabeza, es un '¿Qué voy a dejar y qué voy a tener?', '¿Cuál es mi prioridad en este momento?'. Recibí mucha asesoría, hasta espiritual, asesoría de mis propias terapistas. Esto llegó a producirme ansiedad, más de la que poseo con mi personalidad.

Tuve que bajarle dos, tuve que delegar en mi esposo todo lo que tenía que ver con las decisiones. 'No me gusta esta, no quiero esta, esta no me vibra'. Cuando ya habíamos encontrado una que estábamos a punto de cerrar, alguien nos ganó la casa. Mi esposo vino a ver la casa donde vivimos ahora y me dijo: 'Ya encontré la casa, ya puse la oferta, firma aquí', y yo dije: 'OK, me tiro, me zumbo en el tobogán'. Y así fue. Vine a ver la casa cuando mi hija llegó de Chicago ya mudada otra vez para Miami. Esa fue la señal que recibí de Dios para saber que si yo estaba viniendo por primera vez con Bárbara a esta propiedad, era por algo. Cuando vi la casa, todo me parecía un sueño. Ya empecé a ubicar: 'Este es el cuarto de mi mamá, este es el cuarto de Bárbara', que lo eligió ella. La casa es todo lo que queríamos. Esta casa estaba perfecta.

¿Qué renovaciones hiciste en la casa?

Estaba enamorada de la antigua cocina que hice en la casa donde viví seis años. Lo que más he hecho en Miami desde que vivo en Estados Unidos es mudarme. Nunca en Venezuela me había mudado de la casa donde me crié. Cuando llegué aquí todo estaba tan impecable que lo único que dije es: 'Quiero renovar la cocina'. A pesar de que vivía en una casa rentada, todos los lugares donde vivía han sido míos y los he tratado como si fuera una propietaria. En las casas el área de la cocina es fundamental, es donde se crean los recuerdos más bonitos. Ya cuando llegué, llegó todo el equipo de renovación de la cocina, que lo hicimos en tiempo récord. Me mudé en junio, y para el cumpleaños de Bárbara Camila el 13 de agosto ya la cocina estaba renovada. La encontré lista horas antes de que mi hija cumpliera 19 años. Es muy importante su presencia en esta casa. Le renové la cocina, el piso que lo queríamos de una manera más práctica porque siempre tenemos muchas visitas de gente que queremos. Soy muy fiestera dentro de mi grupo personal. Quería un piso que se ensuciara muy poco, a pesar de que tengo un equipo de gente que me ayuda en el área de limpieza, me gusta siempre mantener todo. Le agregué en la piscina una ducha de la que me enamoré. El resto fue maquillaje; soy de las que utiliza wallpaper, trato de sentir que los espacios son míos. A cada lugarcito le he colado mi toque.

Carolina Sandoval y familia Credit: Fotografo: Rafael Arevalo @arevalosphotography; Peinado: Johan Jimenez @johanjimenezofficial; Maquillaje: Oscar Barrera @ob_makeup1

Estoy super motivada con el tema de la decoración y vivo siempre transformando espacios. Uno de los espacios que transformé es mi closet. Realicé un closet boutique con una empresa que es mi aliada, Kathy con Closet Detail. Hice un clóset hermoso donde mis hijas pasan horas probándose mis cosas. Amalia Victoria siente que ella es dueña de todo lo que tengo, que es verdad.

¿Cómo es tu hogar en la época navideña? ¿Qué momentos felices has vivido en tu casa?

¿Cómo te puedo describir mi hogar? Con la familia, para mí es como la casa Madrigal [de la película animada de Disney Encanto]. Es una casa llena de amor. Mi hogar desde que todo el mundo llega, siempre me dicen: 'Wow, se siente super bonito'. Soy muy detallista con el tema de los olores. Mi casa huele a la casa de Carolina. Mi hogar es sinónimo de familia. Una casa puede ser lo que sea, pero no todas son un hogar. A nosotros lo que nos gusta es estar juntos, nos encanta que la gente que se una a nosotros se sienta bienvenido y consentido.

Quería una decoración [navideña] inspirada en la canción All I Want For Christmas Is You, le dije a mi decorador Luis Brito que hiciera algo con colores tradicionales con un toque de dulces, para que pareciera el video de Mariah Carey. La gente tal vez ve que soy una excéntrica, pero en realidad soy una niña grande que le gusta mucho vivirse todo a todo lo que da. Tengo hasta ahora tres arbolitos en mi casa. De pronto la gente me ve como la líder, pero cada uno de nosotros tiene un puesto y un rol en nuestra dinámica. El cumpleaños de Amalia Victoria lo celebramos en un lugar, pero también lo celebramos aquí. Hemos recibido familiares. Hemos celebrado el cumpleaños de Barbara acá, Halloween con una super fiesta que fue el opening de la casa para los que no habían venido. Mi cumpleaños el Día de Acción de Gracias también lo quise celebrar aquí. Es una casa llena de Navidad por todos lados en donde se respira pura alegría.

"La gente tal vez ve que soy una excéntrica, pero en realidad soy una niña grande que le gusta mucho vivirse todo a todo lo que da" Carolina Sandoval

¿Cómo van a celebrar la Navidad y Año Nuevo?

Navidad y Año Nuevo queremos celebrarlo todo acá. Tengo, si Dios me lo permite, una fiesta de Año Nuevo super bonita para contar el 3,2,1, comernos las uvas, comer lentejas y bailar y recibir el año con mucha abundancia de amor, de buena vibra, de comida. ¡Ya lo verán por mis redes!

¿Qué disfrutas en esta época navideña con tu mamá y con Amalia Victoria?

Me disfruto todo porque las dos son mis cómplices. Con Amalia Victoria soy como su amiguita de clase, soy su alcahueta. Ahora estamos esperando al duende de Amalia Victoria que se llama Jack Jack. En el área del televisor, ahí queda el área de juego de Amalia Victoria, en ese espacio tiene una maquinita de algodón de azúcar y una de popcorn y todo para el duende. Estoy viviendo mi infancia por tercera vez. Mi madre se disfruta ver todo lo que yo disfruto. Es muy especial saber que mi mamá me sabe feliz, que incluso en medio de cualquier desafío estoy contenta, porque estoy trabajando mucho en mis emociones. Las personas que sufrimos de ansiedad estamos siempre en la cuerda floja, pero he sabido manejarlo gracias a Dios con terapias, con ayuda muy personal, con lectura, con la meditación. Si te mantiene saludable bailar, hacer yoga, caminar, escribir, hazlo. Todo eso es tu medicina. Mi medicina es estar llena de felicidad.

Carolina Sandoval y familia Credit: Fotografo: Rafael Arevalo @arevalosphotography; Peinado: Johan Jimenez @johanjimenezofficial; Maquillaje: Oscar Barrera @ob_makeup1

¿Qué es lo más difícil de ser una figura pública y de mostrar tu vida familiar en las redes sociales?

Que mostrar mi vida en las redes equivale a que la gente sienta que tiene el derecho de realmente inmiscuirse en cómo decoro mi cuarto, en lo que me pongo, en qué es lo que tienen que comer mis hijas. Pero ojo, es como cuando tú le pides un favor a alguien, que esa persona se va a sentir en el derecho de opinar en base en ese favor que le pediste. Pero ya cada día me parece más llevadero, ya no es algo que me quite el sueño. Me dio la gana de tener un arbolito bien exagerado porque soy bien exagerada y me gusta mucho que las cosas sean para mí y no para los demás. Ya he aprendido a complacerme más de lo que necesito complacer a los demás. No necesito la aprobación de nadie, y suena un poco creído, pero lo único en lo que me he basado en los últimos tiempos es en disfrutar el proceso, en publicar lo que me haga feliz, darle a la gente parte de mí.

Siempre hay algo que no se muestra, hay algo detrás de esa foto. He vivido momentos difíciles en el 2022. Mi primo hermano y padrino falleció por cáncer en el páncreas, y uno puede escribir un post, pero no les puedo explicar el desafío tan grande que es pasar por ese tipo de dolor. Más es lo que me quieren que lo que me dicen malo por las redes. No todo el mundo tiene la piel de cocodrilo que me gasto. Con mi hija, con Bárbara, siempre le ratifico que la impresión de alguien no es la verdad de nosotros. La verdad de nosotros es lo que vivimos. Nosotros somos los que nos conocemos. Con el tema de la universidad de Bárbara, como Bárbara es empresaria, es estudiante, tiene una vida de joven que sale, viven escribiéndole cosas como: 'Ya dejaste los estudios, le estás siguiendo los pasos a tu mamá'. Ella es una chama, una chica tan estructurada y responsable que lo que queremos es mandar el mensaje que las personas hoy en día tienen que respetar, ser más empáticos.

Háblanos de los retos y sacrificios para llegar hasta aquí. ¿Pensabas unos años atrás que tu vida sería así?

Siempre he sido una persona llena de fe. Toda la vida supe que todo lo que quería lo iba a lograr porque soy tan intensa y tan fastidiosa que si no lo lograba por talentosa, lo iba a lograr por fastidiosa. Definitivamente mi nombre se lo tenía que aprender todo el mundo porque yo, o era la que te tocaba la puerta mil veces o era la que te mandaba un email todos los días durante ocho años como lo hice con Luz María Doria [vicepresidenta y productora ejecutiva de Despierta América]. Todo lo que he conseguido en mi vida ha sido por constante. Soy una persona muy perseverante, no abandono las cosas al primer intento. Me puedo caer una o dos veces, y siempre sé que al final lo voy a lograr. Eso que es un reto, me va a llevar al próximo destino.

Estoy trabajando mucho en mi paciencia porque al ser intensa y no delegar, si mi esposo no saca la basura en el siguiente minuto que se lo digo voy y lo hago, porque sé que todo lo puedo hacer. Viví cuarenta y pico de años soltera y era la que colgaba la cortina, la que pegaba el cuadro. Para mí los sacrificios y los retos los tomo con un halago. No me gusta ser la mujer que victimizan o que siente que necesita una figura masculina para poder resaltar. Eso no es conmigo.

Cuando me hablan de fama y fortuna, lo que creo es que soy popular porque la gente se identifica conmigo. Lo que me hace afortunada es el cariño de la gente. Sabía que todo lo que me propusiera lo iba a lograr porque soy una persona muy creyente. Mi mayor cualidad es ser una persona agradecida y super positiva. No me dejo caer.

"Siempre he sido una persona llena de fe. Toda la vida supe que todo lo que quería lo iba a lograr... Soy una persona muy perseverante, no abandono las cosas al primer intento. Me puedo caer una o dos veces y siempre sé que al final lo voy a lograr" Carolina Sandoval

Carolina Sandoval y familia Credit: Fotografo: Rafael Arevalo @arevalosphotography; Peinado: Johan Jimenez @johanjimenezofficial; Maquillaje: Oscar Barrera @ob_makeup1

¿Cómo trabajan tu y Nick como equipo? ¿Cómo mantienen esa chispa de novios?

Somos súper diferentes a pesar de que los dos somos signos de fuego, porque él es Aries y yo Sagitario. Mi esposo es más calmado, más pasivo, más relajado. Yo soy fuego, intensa, soy bulla. Él es más silencioso, y creo que eso hace algo increíble en cualquier relación que es el equilibrio. No somos perfectos, somos una pareja normal y corriente que tenemos nuestras diferencias pero esas diferencias nos llevan siempre a lograr ser mejor. Cada día nos estamos reinventando, siempre estamos buscando la oportunidad de negocios. Tenemos varios proyectos como familia y como empresarios para el 2023. Nick me ha instruido mucho en el tema de la organización financiera. Tenemos un equipo de contables impresionante comandados por él. El mío es el departamento artístico, la creación de contenido. Soy la líder y la motivadora.

Lo que le pido a Dios es que nos permita seguir de la mano, tratar de darle a nuestras hijas un ejemplo de cómo llevar las diferencias con dignidad, con la cabeza en alto. Con Amalia Victoria Nick es súper preocupado con el tema de que ella tenga sus tutorías, es un papá que parece mamá. Me recuerda mucho a mi papá en el sentido de que era un hombre muy preocupado en educarnos. Lo que nos mantiene juntos es las ganas de seguir logrando cosas. La gente que te diga que la pasión siempre sigue igual es mentira. La pasión va transformándose y el amor va evolucionando.

Por ahora, con todas nuestras diferencias de personalidad nos ha ido bien, y los desafíos que hemos tenido durante estos siete años han sido para fortalecernos como papás, como pareja. El amor es una mezcla de muchas cosas: de inteligencia emocional, de respeto, de buscar la forma que su pareja sienta que tiene su propio espacio y tú el tuyo, es un tema largo. Hemos tenido la oportunidad de comprar una casa juntos. ¿Quién hubiese dicho que dos pelaitos, dos carajitos venezolanos que se conocieron, yo a los 14 y él tenía ya 16, iban a tener la oportunidad de vivir tantas cosas importantes, bonitas y memorables?

Carolina Sandoval y familia Credit: Fotografo: Rafael Arevalo @arevalosphotography; Peinado: Johan Jimenez @johanjimenezofficial; Maquillaje: Oscar Barrera @ob_makeup1

¿Qué planes laborales tienes para el 2023?

Tengo una agenda super llena siempre, que hoy día con quien la maneja —mi manager Iván Carrillo— tratamos de colocar cosas que vayan de la mano de mi vida personal. No me voy a perder un día especial de mis hijas. Mis proyectos laborales todos van de la mano de lo que vaya a hacer con mi familia. Soy una creadora de contenido super activa. Tengo varias campañas relacionadas a body positivity. Tengo el lanzamiento del nuevo producto de mi tienda CaroSandoval.com, que es el producto de Amalia Victoria que va ir dentro de mi estructura de negocios. Mi página es una especie de shopping center, de mall, donde también en la categoría de beauty puedes encontrar productos de aliados donde utilizan mi nombre y la credibilidad que tengo para darlos a conocer.

Seguimos desarrollando varias cosas dentro de mi línea de empresaria, y lo que más me interesa es empezar la producción de algo que tengo en mente. Me gustaría seguir trabajando de la mano de la gran [productora y escritora] Natalia Denegri para realizar un documental, un proyecto que tiene que ver con mi mamá. Quiero seguir dando a conocer más sobre la salud mental. Tengo un grupo de ansiedad que hasta ahora lo he estado haciendo por Zoom dos veces al mes. Quiero formalizarlo, a pesar de que es virtual tengo la misión de darle a la gente que no tiene recursos para hablar de ansiedad, conocer cómo puede tener herramientas para estar mejor. Quiero seguir realizando proyectos relacionados con la ansiedad, porque es mi día a día. Personalmente mi proyecto de vida es seguir siendo feliz.

¿Qué es lo que más agradeces de lo vivido en el 2022?