La divertida discusión entre Carolina Sandoval y Jomari Goyso por la colección de trajes de baño de la influencer El experto en moda y belleza de Univision estuvo recientemente como invitado en el programa digital de la periodista venezolana, El trasnocho con Caro. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Divertida, ocurrente y extravagante como pocas, Carolina Sandoval ha logrado encontrar una fórmula única para conectar de manera genuina con las millones de personas que la siguen a través de las redes sociales. La periodista venezolana no deja indiferente a nadie con el singular contenido que crea a diario para sus seguidores y que en ocasiones incluye invitados de lujo, como el experto en moda y belleza de Univision Jomari Goyso. El también conductor de Sal y pimienta (Univision) estuvo el pasado viernes como invitado en el programa digital de Carolina, El trasnocho con Caro, con una difícil misión: ayudar a 'La venenosa' a escoger los trajes de baño que va a usar durante sus vacaciones. "Yo estoy haciendo un servicio humanitario porque he hecho muchas cosas malas en el pasado y este es el castigo que Dios me tiene", dejó claro Jomari con su particular estilo nada más iniciar la transmisión en vivo consciente de la complicada tarea que tenía por delante. Lo que siguió justo después fueron casi 20 minutos de una simpática discusión entre ambos motivada por el desagrado que expresaba el conductor cada vez que veía un modelito que veía apto para ella. "Esto es de tu hija. Cómo va a ser esto tuyo si esto no te tapa nada", dijo Jomari al encontrar una diminuta braga de bikini que juraba que no le iba a tapar nada a la periodista. Mientras Carolina iba probándose sus trajes de baño esperando contar con el visto bueno del experto en belleza, Jomari no dudaba en desaprobar casi todas sus opciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo creo que todo esto lo deberías de donar. Obviamente si quieres un poco a la gente esto no esta ni para regalar", bromeó el presentador al revisar su vasta colección de trajes de baño. Algo a lo que Sandoval se negó: "No, Jomari, no lo voy a regalar". La realidad es que más allá del divertido "show" que ambos protagonizaron para entretener a sus seguidores, ha surgido una genuina relación de amistad entre ambos que comenzó a fraguarse hace muy poco, pero que tiene visos de que será muy larga y fructífera.

