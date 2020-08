Carolina Sandoval habló sobre una discusión que tuvo con su esposo Nick Hernández en su show virtual “El trasnocho con Caro”, pidiéndole consejos a sus seguidores. “¿Nunca les ha pasado que se pelean con su marido media hora antes de irse a la cama?”, preguntó 'La Venenosa'. Si bien siempre se aconseja que “las peleas no se llevan a la cama”, Sandoval admite que a veces cuando vas a dormir no quieres ver a tu pareja “ni en pintura”.

“Aquel está molesto conmigo”, añade en un video donde se ve a su esposo saliendo del baño de su habitación matrimonial, mientras ella habla con sus seguidores en toalla tras salir de la ducha. “Nadie publica en Instagram: peleé con mi esposo, nadie lo publica. Uno siempre publica: 'Te amo con la vida, eres mi todo, yo te quiero más que a la luna', pero no cuentas que a veces la luna no es de queso. No cuentas que el sol no brilla siempre. Quien me diga a mí que tiene una relación cien por ciento perfecta 365 días al año, 24 horas al día, me está mintiendo", afirmó.

Image zoom (Gabe Ginsberg/WireImage)

"Ahorita acabamos de discutir Nick y yo por una bobería. No me gusta que Amalia Victoria utilice el iPad mientras esté comiendo", revela sobre su hija. "A él le gusta darle la comida, yo lo dejo”, añadió. “Mi esposo es super mamá. No me gusta que ella tenga el iPad cuando va a comer porque siento que se desconcentra. Eso generó una cara... ¡y eso que nos bañamos juntos!", añadió sobre su pareja. "Yo no soy de las que deja un tema pasar. Dejar una pelea o discusión a medias va haciendo que el rollo vaya creciendo y cuando explota, explota feo. Creo que todo tipo de problema se tiene que arreglar en el momento que ocurre porque si no se van quedando pequeñas heridas".

Sandoval bromeó: "Ahora como me ponen en todas las páginas de espectáculo a toda hora me imagino que esto va a ser un gran titular: 'La Venenosa sale sin maquillaje hablando de que peleó con el marido’. Eso a nosotros como pareja no nos importa".

La presentadora y empresaria venezolana mencionó a parejas famosas como Shakira y Piqué, Jennifer López y Alex Rodríguez y Elsa Pataky y Chris Hemsworth, añadiendo que no todo lo que vemos en redes sociales es real. "¿Tú crees que ellos no tienen discusiones, crees que tienen una vida perfecta?", preguntó. "Me obstina prender el iPad o la computadora o el teléfono y ver puras vidas de mentira. Hay momentos de felicidad pero no existe la perfección".

Sandoval asegura ser genuina en todo. "En mi vida matrimonial soy idéntica que en mi vida pública porque para mí no es negociable estar en silencio", dice. “Yo soy la que siempre cede, Nick a veces se queda en silencio, es su personalidad. Yo no soy de llamar después o de decir por detrás algo, soy super sincera y a veces por sincera me termino metiendo en problemas”.