Carolina Sandoval comparte uno de los mayores dramas de su vida: "Su hija es sorda" La conductora contó cómo le comunicaron que su primogénita, Bárbara Camila, había nacido con una discapacidad y cuál fue su lucha a partir de ahí. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una mujer fuerte y, en parte, se lo debe a todo lo pasado en la vida, lo bueno y lo malo. Aunque las redes de Carolina Sandoval son una fiesta de alegría y color, la venezolana también usa esta herramienta para contar sus momento más duros. En esta ocasión, la conductora habló sin adornos de uno de los episodios más felices a la vez que dolorosos de su vida. Ocurría con el nacimiento de su primogénita y gran orgullo, Bárbara Camila. La pequeña venía al mundo con una discapacidad de la que Carolina ha hablado en más de una ocasión: su audición limitada. Aunque hoy es una prueba superada a base de esfuerzo y la medicina, en su momento, cuando le dieron la noticia, todo pintaba mucho más negro. "Las palabras exactas de una de las neonatólogas casi cuando salió de mi vientre fueron: 'su hija es sorda'. No se si podrán imaginar este diagnóstico para una madre primeriza llena de incertidumbre", escribió junto a este video. En él, la preciosa joven acude a su cita con el médico especialista para revisar los audífonos que lleva desde hace más de una década. Pero no fue fácil llegar hasta aquí. Fueron muchas visitas a los doctores y varias cirugías para poder darle una calidad de vida a su hija que hoy es una maravillosa estudiante y en breve feliz universitaria. El que Carolina no se rindiera y viese esta piedra en el camino como una razón para luchar con más fuerza ha tenido que ver en su dichoso presente. "Recuerdo que lloré abrazada a mi bebé desesperada", recuerda la comunicadora desolada. "Me propuse con Dios de la mano y mi familia salir adelante y hacer a mi hija una niña funcional en este aspecto de su vida", explica en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que le ha sucedido ha sido un impulso y, sobre todo, una razón de peso para que la joven quiera ayudar a los demás. "Su historia ha servido como inspiración para querer estudiar otorrinolaringología y ayudar a muchos niños que viven lo que ella ha pasado. Mi gente, esa es la razón por la cual mi hija quiere ser doctora". "Las discapacidades para aquel que las posea te pueden llevar incluso al camino de las decisiones del resto de tu vida, siéntete orgulloso de tu discapacidad y levanta la cabeza", concluyó su mensaje Carolina.

