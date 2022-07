¡Carolina Sandoval dice adiós a su casa y estrena nuevo hogar! Con sentimientos encontrados por dejar su hogar por tantos años y estrenar la casa de sus sueños, la venezolana compartió con sus seguidores este gran paso en su vida. "Uno de los días más inolvidables de mi vida". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Acompañada de sus mayores cómplices, su familia, Carolina Sandoval compartió un paso definitivo que ella y los suyos acaban de dar. Con un nuevo video en su cuenta de Instagram en el que se muestra en pleno proceso de mudanza, la venezolana anunció que arranca una nueva etapa en su vida. Atrás deja el hogar que vio crecer a su pequeña Amalia Victoria y convertirse en mujer a Bárbara Camila. Es hora de cerrar esa puerta para abrir otra llena de ilusión donde escribir nuevos capítulos y aventuras. Así lo dio a conocer a sus seguidores en las redes con fotos, videos y sonrisas que demuestran la felicidad que sienten. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: IG/Carolina Sandoval "Acá les cuento que tengo varios días mudándome y lo único que puedo hacer es darle gracias a Dios porque gracias a él y solo a él en esta vida todo se logra. Es un cúmulo de emociones indescriptibles, porque se que hasta en el cielo están celebrando este maravilloso momento de nuestras vidas", escribió en medio de su mudanza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no adelantó si sería una casa rentada o alquilada (prometió dar más detalles en próximas publicaciones en redes), la feliz mamá y esposa publicó una foto junto a su hija Bárbara Camila y su esposo Nick Hernández firmando un documento. Carolina Sandoval Carolina Sandoval con su familia | Credit: IG/Carolina Sandoval "Bárbara de mi alma, un día te prometí que este día llegaría... Mi niño de pelo lindo, Nick, quién diría que desde High School esto nos estaba esperando... Dios está aquí", escribió feliz Carolina. Una nueva etapa en sus vidas donde la ilusión, la alegría, la buena energía y las sonrisas son los ingredientes principales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Carolina Sandoval dice adiós a su casa y estrena nuevo hogar!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.