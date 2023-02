Carolina Sandoval sale en defensa de Rihanna tras críticas en el Super Bowl Indignada, Carolina Sandoval sale en defensa de Rihanna después de críticas en el Super Bowl por su imagen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vestida de rojo como Rihanna en el show del medio tiempo del Super Bowl, Carolina Sandoval salió en defensa de la cantante tras ser criticada en las redes sociales. "Los comentarios de odio son terribles", dijo Sandoval, refiriéndose a las críticas a Rihanna por supuestamente verse pasada de peso y mostrar su barriga durante el show. Ya se ha confirmado que la estrella bahamense de 34 años está embarazada de su segundo bebé. "13 minutos donde Rihanna luego de siete años sin subirse a un escenario lo diera todo, hiciera un repertorio de más de 17 años de trabajo pero dividido en poquito tiempo para 13 minutos, y la gente que si está gorda, que si está preñada", dijo Sandoval en Instagram. "Dejen el odio. Rihanna es Rihanna, ella es la reina". Sandoval dice que es hora de que las mujeres dejen de ser juzgadas por su físico, y no se celebre su éxito de una manera menos superficial. "Hay que dejar a los demás tranquilos con su peso o como sea que les de la perra gana lucir. ¿Hasta cuándo? Rihanna viene y se presenta, hace tremendo show, y los comentarios que salen, que si está preñada, que si se le ve la barriga. Dejen a la gente vivir en paz", enfatizó Sandoval, una defensora del body positivity, quien también ha sido criticada en las redes sociales por su físico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carolina Sandoval y Rihanna Carolina Sandoval y Rihanna | Credit: Mezcalent.com; Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation La influencer, empresaria y presentadora venezolana de 49 años compartió fotos suyas cuando estaba embarazada de su hija Amalia Victoria, y pidió compasión y empatía para las mujeres embarazadas como Rihanna. Sandoval reconoce que el embarazo es una etapa mágica, pero las mujeres se sienten vulnerables y frágiles emocionalmente, y no es justo criticar a mamás trabajadoras como Rihanna. "Rihanna fue tan valiente al montarse en esa tarima, suspendida, elevada, y todavía leer comentarios relacionados con que su presentación no fue lo que esperaban". dijo Sandoval. "Este mundo está al revés". Sandoval pidió un alto al bullying y la negatividad en las redes sociales. "Hoy amanecí recordando uno de mis embarazos y de verdad estoy impactada de lo injusto que es este mundo con nosotras las mujeres. Me disculpan si les parezco muy feminista, pero me parece insólito y hasta triste ser testigo de cómo a nosotras las mujeres nos juzgan por todo", escribió en Instagram. La intérprete de "Diamonds" —quien espera su segundo bebé con ASAP Rocky—también ha sido celebrada y aplaudida por muchos por esta histórica actuación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carolina Sandoval sale en defensa de Rihanna tras críticas en el Super Bowl

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.