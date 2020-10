Close

Carolina Sandoval defiende a Chiquis Rivera tras su polémico beso con Mr. Tempo ¡No se quedó con la boca callada! La Venenosa se solidarizó con la hija de fallecida cantante Jenni Rivera, quien está atravesando por un proceso de divorcio con Lorenzo Méndez. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Carolina La Venenosa Sandoval mostró su solidaridad con Chiquis Rivera luego de que la cantante fuera blanco de duras críticas en las redes sociales por el video en el que se la ve besando al empresario mexicano Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo. En su show en las redes El trasnocho con Caro, la periodista venezolana atacó a las personas que critican a las mujeres que deciden seguir con sus vidas y consideró injusto que ante una separación, la mujer sea vista como la que tiene que esperar para rehacer su vida. Rivera se encuentra actualmente enfrascada en un controversial proceso de divorcio con su ex Lorenzo Méndez. Image zoom Mezcalent.com (2) Además, aseguró que la hija de Jenni Rivera no tiene que dar explicaciones a la prensa ni a nadie sobre su vida amorosa. La exconductora del programa de farándula Suelta la sopa consideró injustas las críticas que se hace a las mujeres por usar trajes de baño o fajas, e incluso cuando se las señala por supuestas infidelidades. “Ya basta que la mujer siempre sea la culpable de todo y que, si un hombre hace lo mismo, se toma de manera más ligera”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¿Por qué a la mujer siempre se le busca un calificativo?, ¿por qué entre mujeres agarramos y nos destruimos?, ¿por qué cuando los hombres son los que se van porque se enamoraron de otra mujer, no le dicen los mismos calificativos?”, se preguntó al inicio del video. Luciendo un diminuto traje de baño plateado y haciendo caso omiso a las críticas por su vestuario, dijo que el día en que las mujeres decidan unirse y colaborar entre ellas, las cosas serán distintas. “Tanta facilidad nos dicen infieles o irrespetuosas y a los hombres sí se les ve normal todo lo que hacen. Discúlpenme todos los caballeros que me ven, pero lamentablemente, ¡las mujeres entre nosotras solo sabemos criticarnos y creer que somos mejor que la otra! No se vale, hoy vi el tema de Chiquis y me inspiré en este tema porque no se vale que siempre estén apuntando con el dedo a las mujeres”, escribió como mensaje para acompañar su video de 15 minutos.

