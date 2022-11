¡Exclusiva! Llegó la navidad al hogar de Carolina Sandoval: "En mi familia somos fanáticos de esta fecha" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carolina Sandoval Credit: Carolina Sandoval Si hay una celebridad que no escatima en detalles en lo que a decoración navideña se refiere esa es sin duda Carolina Sandoval. La carismática periodista e influencer venezolana no deja indiferente a nadie año tras año con la espectacular decoración navideña de su hogar y este año, que está estrenando casa, no iba a ser la excepción. Con la infancia y su hija Amalia Victoria como inspiración, Sandoval encargó en esta ocasión esta misión tan especial al joven decorador venezolano Luis Brito, cuyo talento y creatividad inundaron de magia, color e ilusión el hogar de Carolina. La expanelista del programa ¡Suelta la sopa! abre las puertas de su casa a People en Español en la inauguración de su Navidad con un propósito muy claro: contagiar alegría. "Así como se contagian los virus, creo que la alegría se contagia y hay mucha gente con muchos desafíos en este momento y eso es lo que yo soy, una persona que regala alegría a la gente a través de mis redes". Empezar galería Fanática de la navidad Carolina Sandoval Credit: Carolina Sandoval "En mi familia somos fanáticos de esta fecha", confiesa la carismática influencer, quien solo en Instagram cuenta con 3 millones de seguidores. "Somos así la familia que más espera estas fechas porque los cumpleaños de las Sandoval todos son por esta época. Yo cumplo en noviembre, mi mamá en diciembre y mi hermana en enero, mi papá cumplía años en diciembre, entonces nuestras fechas de lo que era la Navidad ya lo empezábamos a armar inmediatamente empezaba noviembre porque a mí lo que más me gusta cuando viene mi cumpleaños es que ya yo tenga la Navidad montada". 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio El artífice de todo Carolina Sandoval Credit: Carolina Sandoval Este año, la periodista se decantó para la decoración navideña de su hogar por Luis Brito, un joven diseñador de origen venezolano que crea auténticas obras de arte. "Él vino a hacer como un estudio de lo que yo quería. Yo le dije: 'Es mi primera casa comprada en Estados Unidos y yo sueño con que parezca como un dulce, que nos inspiremos en 'All want for christmas is you', la canción de Mariah Carey tan famosa que ella hace un video todos los años'. A mí me gustó mucho el video del año pasado, entonces le dije: 'Hagamos dulces, hagamos cositas así que parezca así como la Navidad que cualquier niño quiere'. Y en eso nos hemos basado y él ha leído tan bien mi deseo que es así como que estamos conectados con las ideas". 2 de 10 Ver Todo Se vibra la navidad Carolina Sandoval Credit: Carolina Sandoval "Dos días se llevó la decoración, 48 horas, desde la mañana hasta la noche y de verdad la casa no solo huele a Navidad, se vibra la Navidad", asevera Carolina. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Sello Carolina Sandoval Carolina Sandoval Credit: Carolina Sandoval "Me gusta mucho porque este año es una Navidad entre clásica –no, yo no soy minimalista por supuesto–, pero tengo detalles que le dan como ese sello Carolina Sandoval que no le gusta pasar desapercibida pero con clase porque el decorador este año me dijo: 'Voy a hacer lo que tú quieres, pero a mi estilo para no sobrecargar sino decorar'", comparte la influencer. 4 de 10 Ver Todo Entre lo tradicional y lo moderno Carolina Sandoval Credit: Carolina Sandoval "Hemos creado una fantasía temática de una Navidad que está conceptualizada en todo lo que son temas de dulces, cascanueces, tiene osos... Es una Navidad muy tradicional pero a la vez muy personalidad al estilo de Carolina Sandoval", explica Luis Brito, el decorador. 5 de 10 Ver Todo Obra de arte Carolina Sandoval Credit: Carolina Sandoval La influencer destaca que cada detalle fue hecho a mano por su decorador en su taller. "Él mismo hace sus propias cosas, los detalles los elabora él mismo en su taller, todos los accesorios del arbolito, como los globos, los dulces, los arlequines, incluso los osos, él los decoró con puros accesorios hechos a mano, o sea el árbol es una obra de arte. Yo lo vi crearlo y creo que me quedo corta al haber expuesto lo que es su talento. Me quedo impresionada porque cada área de la casa está con Navidad, hasta el lugar en donde menos cree la gente hay Navidad". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Su inspiración Carolina Sandoval Credit: Carolina Sandoval Toda la decoración está inspirada en su 'chuchería', como llama cariñosamente Carolina a su hija Amalia Victoria."Tenemos muchos dulces en el arbolito, muchos arlequines por todos lados…". 7 de 10 Ver Todo Celebra la vida Carolina Sandoval Credit: Carolina Sandoval Aunque siempre ha sido muy fanática de la época navideña, Carolina confiesa que después de la pandemia celebra aún más estas fechas. "Tuve Covid por tercera vez hace unas semanas y te podrás imaginar la bendición y la fortuna que tengo de estar sana, de tener unas niñas sanas conmigo, saludables, una mamá que todos los días me enseña, que es mi coach de mi vida". 8 de 10 Ver Todo Busca contagiar alegría Carolina Sandoval Credit: Carolina Sandoval Así como se contagian los virus, la influencer está convencida de que la alegría también se puede contagiar. Y eso es precisamente lo que persigue al mostrar su decoración navideña. "Hay gente que tiene como a Grinch de espíritu y yo creo que la felicidad se contagia. Hay mucha gente con muchos desafíos en este momento y eso es lo que yo soy, una persona que regala alegría a la gente a través de mis redes". 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Su legado Carolina Sandoval Credit: Carolina Sandoval "Para mí es muy importante lo que yo les estoy inculcando a las niñas sobre la alegría, sobre la felicidad, sobre disfrutarse todo lo que Dios nos permita vivirnos", asevera Sandoval. "Mi legado para ellas es que sean inmensamente feliz con todo lo que tengan, que no deseen nada de nadie, que todo lo hagan, que no tengan pena de nada, que sean ridículamente feliz". 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

