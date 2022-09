Carolina Sandoval le da una mala noticia a su hija Bárbara Camila Madre e hija tocaron un tema muy delicado en lo personal durante su podcast Cuéntamelo todo y mostraron sus diferentes posturas. Así fue su conversación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las últimas ediciones de Cuéntamelo todo, el podcast de Carolina Sandoval, han contado con una invitada de honor: su hija Bárbara Camila, quien parece que ha llegado para quedarse. Juntas forman el equipo perfecto para abordar esos temas del día a día que tanto preocupan. Y lo hacen, en ocasiones, con opiniones diferentes, siempre respetando la postura de la otra pero defendiendo lo que creen. Esta semana el tema a debatir fueron los amores reciclados y la existencia de segundas oportunidades. Madre e hija no estuvieron de acuerdo en todo y la presentadora se atrevió a darle una mala noticia a la joven de 19 años. Carolina Sandoval y Bárbara Camila Carolina Sandoval y Bárbara Camila | Credit: Youtube/Podcast 'Cuéntamelo todo', de Carolina Sandoval "Te quiero dar una mala noticia", le dijo la conductora venezolana. Y es que, Bárbara se mostró más esperanzada en que las relaciones que no funcionaron en su día sí pudieran hacerlo en un reencuentro años después. "Quizás pueda nacer otra cosa bonita", dijo la joven empresaria comparando el reciclado de una relación pasada con el de las cosas que ya no valen y que con su reutilización sirven para bien. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, la también influencer recordó una película que le impactó cuando la vio, The notebook. En ella dos jóvenes cuyas familias separaron, se reunieron años después para retomar ese amor que no pudo ser. "Yo sé que es una película, pero mira ahí, el amor no tuvo control", dijo entusiasmada. A lo que Carolina sintió bajarla de la nube para exponerle una realidad que le ha dado la experiencia y la edad. "Te quiero dar una mala noticia, cuando uno tiene 19 años uno ve la vida como la acabas de describir", le dijo su mamá dándole las explicaciones necesarias con ejemplos incluidos. Si algo falló una primera vez, ¿puede trabajar más tarde? La conversación se hizo cada vez más interesante ya que ambas mostraron sus diferentes puntos de vista con la gracia, la pasión y, sobre todo, el cariño que siempre le ponen a cada episodio. ¡Imperdible!

