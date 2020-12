Close

EXCLUSIVA: lo hizo otra vez, Carolina Sandoval tira la casa por la ventana para celebrar a su mamá Carolina Sandoval celebró los 74 años de vida de su mamá como solo ella sabe hacerlo. ¡WOW! Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia no evitó que Carolina Sandoval celebrara, muy a su estilo, los 74 años de vida de su mamá, Amalia Guzmán. Así, el festejo inició por la noche en su casa, donde la presentadora, sus hijas y esposo le dieron una linda sorpresa llena de hermosos detalles. RELACIONADO: Ex de Eleazar Gómez habla con Carolina Sandoval: "Salí gritando por mi vida" Image zoom Credit: Cortesía “Anoche la sorprendimos con todo el cuarto decorado con globos”, dio a conocer Sandoval a People en Español. “Un pastel hecho, con mucho cariño, por la misma que hizo los pasteles de Jennifer López y que me hizo el de mi cumpleaños. Todos nosotros empiyamados”. Image zoom Credit: Cortesía La señora, quien padece párkinson, recibió un regalo que es muy adecuado para sus sesiones médicas. Además, desayunó al lado de sus hijas en un restaurante de la zona de Coral Gables y, posteriormente, la llevaron al Versace Mansión para el almuerzo. Image zoom Credit: Cortesía “Le regalamos un vestido muy estilo Miami y un bolso para ir a hacer terapia, como una especie de koala, Louis Vuitton”, agregó. “La trajimos a un restaurante a desayunar, Agasajo, se llama el restaurante, en Coral Gables, que es un lugar de food fusion para que desayune”. La empresaria también reveló que su madre ya había recibido “más de 1,500 mensajes, escritos en mis plataformas, y más de 30 llamadas de su familia de Venezuela” para darle las respectivas felicitaciones. “Gracias madre por todos los años de felicidad y le pido a Dios nos permita seguir celebrando tus sonrisas, tus mensajes y hasta tus indiscretos y divertidos momentos y muy, muy acertados comentarios. Eres luz… ¡Eres todo!”, fue parte del mensaje que le dedicó Carolina Sandoval. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Feliz cumpleaños mi reina madre Amalia Guzmán de Sandoval”, escribió en su cuenta de Instagram. “Hoy, hace 74 años, nació mi madre hermosa. Un 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, nació la mujer más honesta, disciplinada y bella del mundo que conozco. Y le doy gracias a Dios por asignármela como madre, como guía y mejor amiga”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image EXCLUSIVA: lo hizo otra vez, Carolina Sandoval tira la casa por la ventana para celebrar a su mamá

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.