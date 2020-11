La pandemia del coronavirus no cambió los planes de Carolina Sandoval a la hora de organizar un cumpleaños excepcional. ¿Quiénes fueron sus invitados? “Como diría el cantante Camilo: con mi tribu decidí celebrar”, dice la creadora de El almuerzo con Caro y El trasnocho con Caro, ambas en sus canales de Instagram, YouTube y Facebook. “Sería irresponsable hacer una fiesta —decido respetar a las personas que tienen la opción— ahora mismo se trata de una cuestión de respeto. Ahora mismo los números de [infecciones por] la COVID-19 están subiendo como en marzo y abril. No podía ser irresponsable".

Por eso, Sandoval hizo un pachangón privado y se consintió con un pastel adornado con figuras de mariposas y más de 1,500 cristales Swarovski que degustó en su casa en Miami. Seguidamente, se aventuró en un road trip con su madre Amalia Guzmán, su esposo Nick Hernández y sus hijas Bárbara Camila y Amalia Victoria para darle la bienvenida a sus 47 abriles con una cena en el hotel Ritz Carlton, de Naples, Florida. “Este cumpleaños para mí es de reflexión, análisis, de encuentros. Nunca he dejado de estar con los más importantes, solo que yo traía a todo el mundo a mis cosas importantes”, analiza la venezolana, quien tras hacer público que su madre padecía la enfermedad de Parkinson en una transmisión en vivo en sus redes sociales y salir del programa Suelta la sopa (Telemundo), vio como sus prioridades en la vida cambiaron. “Mi regalo es ver a mi familia feliz. Que mi madre esté bien”.

Ver a su madre sana no fue el único agasajo de la autora del libro Dime qué posteas y te diré quién eres (Paquidermo Libros). Sandoval también disfrutó de una sexy sorpresa de parte de su esposo en la habitación de su hotel: una rica cena italiana, una serenata virtual y muchas otras maravillas que hicieron que su cumpleaños fuera inolvidable, y People en Español tiene aquí todos los detalles exclusivos.

¿Cómo celebraste este cumpleaños?

Estoy celebrando ya 47 años, gracias a Dios. Te digo esa edad y me acuerdo cuando estaba en la etapa del colegio y pensaba que esa edad era muy, muy vieja. Eso era como lo que tenía en la cabeza y hoy me doy cuenta de que estoy en la flor de mi vida. Me siento como la mujer que siempre quise ser. Todo lo que Dios me tenía preparado me lo puso a la orden del día en esta etapa. Me siento satisfecha y agradecida a diferencia de otros años en donde era todo opulencia, [como las fiestas].

Sería irresponsable hacer una fiesta —decido respetar a las personas que tienen la opción— ahora mismo se trata de una cuestión de respeto. Todo el mundo sabe que dejé mi trabajo producto de una acción que trajo consecuencias. Todas las personas que me han invitado a fiestas y recepciones no las quiero juzgar, las quiero respetar. Así como diría el cantante Camilo: con mi tribu decidí celebrar. [Lo hice con] mi mamá, mis hijas y mi esposo, con cosas pequeñas [porque] mi Instagram tiene la puerta abierta para todo los que [lo] vean.

Ahora mismo los números de [infecciones por] la COVID-19 están subiendo como en marzo y abril por las decisiones de las personas, no podía ser irresponsable.

Este cumpleaños para mí es de reflexión, análisis, de encuentros. Nunca he dejado de estar con los más importantes, solo que yo traía a todo el mundo a mis cosas importantes. Uno no puede transformar su esencia, uno puede transformar dinámicas de vida.

En esta fiesta con tu tribu, ¿qué es lo que hiciste?

Para celebrar mis 47 decidí hacer algo que a veces las mujeres no entendemos que es más simple de lo que queremos. Siempre queremos estrenar un vestido, siempre queremos que nadie haya visto esa prenda especial. A mí me encantan los matices, me encanta que dentro de cualquier color me puedan mirar y cuando elegí los vestidos para las fotos no son vestidos nuevos, no usé vestidos nuevos [para posar con mi pastel]; son piezas que para mí significan algo.

¿Cuál es el significado?

El vestido negro no es un vestido, es una creación porque es un body que tiene aplicaciones de Swarovski del lado izquierdo y es simplemente una falda que compré a diseñadores asiáticos en Nueva York, en mi visita que hice en marzo. Y me encantó la falda porque no es para Carolina la de las curvas. Quiero que la gente vea lo que hay más allá. ¿Y por qué no usar el negro? El negro no solo es para un velorio, es un color que representa lo que tú decidas.

¿Qué es lo que representa para ti?

Para mí representa sutileza, fortaleza y decisión. Estuve muy feliz con ese vestido y lo mejor es que tengo puesta mi faja, que es mi amuleto de la buena suerte.

¿Por qué tu faja es tu amuleto?

Tuve una revelación cuando regresé a trabajar después que naciera Amalia Victoria. Ese día que me vi y me puse la faja cambió mi vida; [fue] cuando la gente empezó a conectarse con la realidad de una mujer. Si exhibiste la barriga los nueve meses, por qué no exhibes las consecuencias de los nueve meses. Muchos se van a reír de mí [por hacer eso]. Eso para mí es normal.

Partieron el pastel y salieron a festejar…

Este año nos vinimos a un hotel superprivado, nosotros cinco, como siempre. Tenemos cuartos conectados. Dejamos la puerta abierta y Amalia Victoria se pasa a la cama de nosotros. Nuestro cuarto de hotel es una pequeña casa. Siempre somos así.

¿Qué hotel?

Ritz Carlton. Está en Naples, fue una recomendación de mi amiga Laura Candeau. Laura fue la persona que me hizo el pastel. Ella sabe que estoy conectada con las mariposas, por eso hizo el pastel con las mariposas y, bueno, mi agente de viajes también lo hizo posible para que se hiciera este viaje.

Extraño viajar y ahora he decidido viajar en carretera y estamos en Naples. Es mi primera vez aquí y viviendo veinte años en Estados Unidos nunca había venido. La pandemia nos ha enseñado a conocer lo que tenemos cerca porque no puede ser que conozca la Torre Eiffel, Suiza y no conozca Naples que lo tengo a hora y media [de mi casa en Miami].

¿Qué hicieron?

Mi hija reservó en el spa. Mi esposo [tuvo] muchos detalles conmigo.

¿Qué detalles tuvo contigo en este cumpleaños?

Cuando llegamos al hotel, llegamos al lobby y me dice que había dejado el celular en el auto y teníamos que esperar un poquito porque estaba armando una sorpresa de dejarme un vestido en forma de mariposa en la cama. Después me enteré de que hizo que lo comprara una amiga mía en una de mis tiendas favoritas de Coral Gables. Me compró ese vestido y me lo puso encima de la cama, compró fresas y champán porque sabe que me gustan las fresas y el champán como [en] la película de Pretty Woman y me tuve que cambiar la ropa que tenía. Después me cambié para irme a la cena.

Bailamos la canción "100 años" de Maluma y Carlos Rivera.

De igual forma, días antes de que sea mi cumpleaños todos me consienten. Pero mi regalo es ver a mi familia feliz, es la fecha que espero todo el año. Ya mañana estaré esperando cuando sea mi próximo cumpleaños otra vez.

¿Qué significado tienen las mariposas para ti? Las mencionas mucho, las llevas en la ropa y hasta estuvieron presentes en tu pastel de cumpleaños.

Las mariposas para mí son un renacer. Mi hija Bárbara Camila y yo nos tatuamos mariposas en el cuerpo. Tienen mucho significado para nosotras.

¿Qué agradeces en estos 47 años?

Que mi madre esté bien. Es una celebración para ella también.

Tu mamá y tú no solo usaron unas caretas peculiares, también vistieron igual durante la cena…

Esas caretas son las que Kourtney Kardashian promociona y siempre las cargamos —y cuando llegamos a algún lugar somos la sensación. Y sí, también nos vestimos igual para la cena. A mi mamá le luce mejor todo; ella está en forma y [el] regalo [que me dio] fueron oraciones para que todo siga bien. Yo me regalé una cartera y unos zapatos Steve Madden que me encantan, y me los voy a poner mañana.

¿Qué comieron?

Comimos en el restaurante Terrazza del hotel, ensalada de tomate y mozzarella —uno de los platos más pedidos— y calamares y camarones. Eso lo pidió mi hija porque yo soy alérgica a los mariscos.

Los que comen mariscos son mi esposo y mi hija [mayor], y mi hija chiquita, mi mamá y yo no comemos mariscos. A mi hija porque no le gusta, [a] mi mamá tampoco le gusta mucho y yo porque soy alérgica. Comimos meatballs, fettuccine y milanesa de pollo. Y de postre, tarta de limoncello.

La cereza del pastel…