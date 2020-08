Carolina Sandoval lo cuenta todo: "¿Ustedes creen que un padrino sería capaz de hacerle tal daño a una ahijada?" La conductora ha contado muy dolida lo que el padrino de su hija y productor de Suelta la sopa, Carlos Mesber, consintió tras conocerse su salida inmediata del programa. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo que le hagan a ella pasa porque puede defenderse pero lo que afecte a sus hijos, eso ya sí que no lo tolera. Como madraza que es, Carolina Sandoval saca las uñas y dientes por la sangre de su sangre, es por eso que en su nuevo programa de El trasnocho con Caro no dudó en compartir el daño que se hizo a su pequeña Amalia Victoria. Como es sabido, Carlos Mesber, productor de Suelta la sopa, además de amigo y colega se convirtió en el padrino de su hija pequeña. Tal y como la venezolana expresó, un padrino es el que cuida, protege y se hace cargo de esa personita en caso de que sus padres no estén o lo necesiten. Algo que según Carolina no es el caso. Sin pelos en la lengua, contó con lujo de detalles el feo capítulo que tuvo lugar cuando la presentadora ya no formaba parte del programa. Un testimonio demoledor. "Lo primero que quisieron hacer fue quitarme el seguro de salud, el de mi hija, el de Amalia Victoria", contó en este nuevo capítulo en Instagram. "¿Ustedes creen que un padrino o una madrina sería capaz de hacerle tal daño a una ahijada?", preguntó. La Veneno ya lo anunció en su pie de foto, el trasnocho de hoy sería "explosivo", y vaya si lo fue. Entre otras cosas planteó qué hacer en estos casos cuando el padrino o la madrina resultaron salir ranas. Con el sentido del humor que le caracteriza y tres donuts tramaño XXL dio su discurso, irónico pero bien clarito, con el que muchas personas se sintieron identificadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No minimicen un momento tan importante en la vida de sus hijos como lo es el bautizo", dice habiendo aprendido bien la lección. "Uno agarra a un padrino que tenga sangre tuya o por lo menos agarra a alguien que tú conozcas de la A a la Z... porque tiene buenos valores, porque es esencial en nuestra vida, porque es parte de nuestra familia", explica esta madre coraje. Aunque en ningún momento citó el nombre del padrino de su hija, a buen entendedor pocas palabras bastan. Carolina sigue soltando perlitas porque como ella dice, para eso se hizo la libertad de expresión. Seguiremos atentos a las próximas entregas.

Close Share options

Close View image Carolina Sandoval lo cuenta todo: "¿Ustedes creen que un padrino sería capaz de hacerle tal daño a una ahijada?"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.