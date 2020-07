Carolina Sandoval confiesa entre lágrimas que su mamá sufre Parkinson La conductora compartió la triste noticia con sus seguidores en un directo de Instagram y aseguró que por esa razón prefiere trabajar para Suelta la sopa desde casa. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las presentadoras más directas y apasionadas cuando está en vivo. Carolina Sandoval se entrega en cuerpo y alma en cada intervención de su programa Suelta la sopa en el que lleva ya siete años. A través de un directo en su perfil de Instagram, informó del delicado estado de salud de su madre quien ha sido diagnosticada con Parkinson y que se encuentra en la fase 2 de la enfermedad. Entre lágrimas, la presentadora venezolana contó que durante la cuarentena los médicos le hicieron partícipe de esta triste noticia. Durante casi 30 minutos y muy nerviosa estuvo charlando con sus seguidores, un documento que poco después de ser publicado prefirió retirar de las redes, no sabemos todavía por qué. Image zoom Instagram/Carolina Sandoval Tras llevar a cabo este live, la presentadora se encontraba lista para entrar en vivo y comenzar su colaboración desde casa pero, por razones desconocidas que todavía no se han hecho púbicas, Carolina finalmente no salió al aire. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el sitio La Opinión, en este directo Carolina aseguraba que había pedido al show poder emitir su sección desde casa para no poner así en riesgo la vida de su mamá. El lunes y el martes la vimos en plató con la misma energía de siempre pero en su foro interno no se encontraba cien por cien cómoda. Por ahora sigue siendo una incógnita qué pasará con nuestra querida Veneno, una leyenda ya en televisión, si regresará a plató, si trabajará desde casa o si se tomará un tiempo hasta que la situación se calme. Le mandamos todo el cariño para ella y su mamá en estos momentos complicados.

