Carolina Sandoval comparte el horror que vivió su familia al quedar atrapados en la montaña Desesperada y con lágrimas en los ojos, la conductora mostró en vivo y en directo en un video de 24 minutos la angustia que pasó junto a los suyos. Afortunadamente están sanos y a salvo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo que se suponían que iban a ser unas vacaciones de ensueño en Tennessee, que lo estaban siendo, se convirtieron por unos momentos en una auténtica pesadilla para Carolina Sandoval y su familia. Generosa como siempre con sus seguidores, a los que siempre se ha abierto en canal, la conductora compartió angustiada cómo ella y su familia quedaron atrapados en la montaña. En un video donde no pudo contener las lágrimas, la venezolana contó y enseñó la difícil odisea que vivió con los suyos y que pudo haber tenido consecuencias fatales. Las condiciones meteorológicas convirtieron las carreteras en una pista de patinaje que les mantuvo sin poder movilizarse. El incidente fue de tal grado que no pudieron regresar a su casa temporal de vacaciones y tuvieron que quedarse en un hotel del lugar hasta primera hora de la mañana. Desde esa habitación, Carolina se mostró profundamente agradecida a quienes tan buenos deseos y ofrecimientos le hicieron. También hubo quienes le cuestionaron, pero prefirió no tenerlo en cuenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acompañada de su esposo, su madre y sus dos hijas, la presentadora no se olvidó de su acompañante más importante, Jesús, a quien se encomendó en esta difícil aventura. Solo queda alegrarse inmensamente al saber que pudieron dejar atrás esta pesadilla y que todo terminó siendo un susto, grande, pero susto al fin y al cabo. Todo el cariño y ánimo a la familia.

