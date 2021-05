Carolina Sandoval celebra la graduación de su hija Bárbara. ¡Mira sus fotos y emotivos mensajes! ¡Qué emoción! Así celebró Carolina Sandoval la graduación de su primogénita Bárbara Camila de la escuela secundaria. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Bárbara Camila, la primogénita de Carolina Sandoval, la hizo llorar de emoción. La presentadora, empresaria e influencer venezolana publicó fotos y videos de la graduación de su hija de la escuela secundaria. "Mi niña, a veces uno no se da cuenta que el tiempo vuela, que los días pasan muy rápidos y que ayer estábamos aprendiendo a recortar y ya eres toda una preuniversitaria", reflexionó la orgullosa mamá en Instagram. "Qué emoción Barbarita, y a horas de verte recibir tu título de bachiller mañana estoy recordando tantas cosas que realmente Dios es grande y siempre te ilumina el camino. Hoy agradezco a Dios por darme la familia que tengo para llevarte hasta este momento, agradezco a todas las mamás de tus amiguitas y amiguitos por ser tan bondadosas y querernos tanto. Solo Dios, ellas y yo sabemos cuánto nos ayudaron", añadió. Sandoval también compartió fotos del recuerdo de Bárbara Camila cuando era una niña en la escuela, viajando en el tiempo y poniéndose un poco nostálgica al ver a su hija convertida en mujer. Sandoval también compartió un divertido video de su hija vestida con su toga y birrete bailando junto a su familia en este especial día. "Eres la promesa de una familia inmigrante que te tiene como la primera graduada de tu generación en este país donde naciste. Nunca lo olvides, todos los sueños se hacen realidad mi Bárbara Camila", añadió Sandoval en sus redes sociales. La joven de 18 años quiere estudiar medicina y recién visitó con su familia la universidad de Loyola en Chicago. "Desde que te tuve en mis brazos por primera vez, si Dios me lo permite celebraré todo lo tuyo y lo de tu hermana, porque con ustedes vuelvo a vivir todo y cuánto experimenté como hija", expresó Sandoval, quien también es mamá de Amalia Victoria, de 4 años. "Hoy recuerdo mis graduaciones a través de la tuya, pero en mi bello país. Sigue hacia dónde sueñas, no te detengas por nada, ni por nadie y siempre confía en ti encomendada a Dios". ¡Felicidades Bárbara Camila!

