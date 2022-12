Así celebró Carolina Sandoval el cumpleaños de su madre Doña Amalia ¡Mira las fotos de la fiesta! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carolina Sandoval Credit: Cortesía de Carolina Sandoval "Para mí la bendición de celebrar con mi madre estos 76 años de vida es un regalo", dice Carolina Sandoval a People en Español. "Dios nos ha hecho a mi hermana, a mis hijas, a toda nuestra familia de Venezuela y hasta mi papá que vive en el cielo, disfrutar esta vida con una mujer admirable, que ha logrado desafiar tantas cosas que su felicidad es la nuestra". Empezar galería Pide un deseo Así sopló Doña Amalia las velitas de su pastel para celebrar sus 76 primaveras. Rodeada de familiares y amigos la madre de Carolina Sandoval celebró un año más de vida. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Mamma Mía! Carolina Sandoval Credit: Cortesía de Carolina Sandoval "Ella ama la película Mamma Mía, la canción y todo lo que tiene que ver con Santorini por esta película mágica y toda la fiesta fue realizada con ese concepto", dice la influencer, presentadora y empresaria venezolana. 2 de 8 Ver Todo Soñando con Santorini Carolina Sandoval Credit: Cortesía de Carolina Sandoval Hasta el cake, de Divine Delicacies, fue diseñado inspirado en la arquitectura y las buganvilias típicas de Santorini. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Diosa griega Carolina Sandoval Credit: Cortesía de Carolina Sandoval "La música principal fue todo lo que a ella le gusta bailar. A ella le encanta bailar a pesar del síndrome de Parkinson que padece, es una mujer muy activa, se mueve mucho. Es imparable, es incansable", dice Sandoval sobre su madre. 4 de 8 Ver Todo Gracias a la vida Carolina Sandoval Credit: Cortesía de Carolina Sandoval "Le pedí a los invitados que vinieran de azul y blanco", dice Sandoval, quien estuvo pendiente de cada detalle de la fiesta. 5 de 8 Ver Todo Las Sandoval Carolina Sandoval Credit: Cortesía de Carolina Sandoval "Lo único que tengo en mi corazón es agradecimiento. Tanto mi hermana como yo tenemos agradecimiento de ver a nuestra madre bella, Amalia, disfrutar de tanto". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amor del bueno Carolina Sandoval Credit: Cortesía de Carolina Sandoval La familia pudo disfrutar hace unos años de un viaje a Santorini junto a Doña Amalia, quien es amante de la cultura griega. 7 de 8 Ver Todo Que siga la fiesta Carolina Sandoval Credit: Cortesía de Carolina Sandoval En su nueva casa en Miami, la familia también ha celebrado los cumpleaños de Carolina Sandoval y sus hijas Bárbara Camila y Amalia Victoria. ¡Felicidades! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Así celebró Carolina Sandoval el cumpleaños de su madre Doña Amalia ¡Mira las fotos de la fiesta!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.