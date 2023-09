¡Carolina Sandoval y Carlos Mesber se reconciliaron! "Nos lo merecíamos" Los compañeros y, sobre todo, grandes amigos, hicieron un en vivo juntos para compartir cómo fue su primer encuentro desde hace tres años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace poco más de tres años, Carolina Sandoval salía de Suelta la sopa en unas tristes circunstancias. En plena pandemia, la conductora se mostró muy dolida por las formas en que sucedieron las cosas con el show y con los compañeros que habían sido su familia por 7 años. Especialmente duro fue su 'ruptura' con Carlos Mesber, productor del programa, entonces gran amigo de la familia y padrino de la hija pequeña de la venezolana, Amalia Victoria. Muchos esperaban la reconciliación de quienes fueron colegas y casi familia. Y ese momento, por fin ha llegado. Este sábado, y para sorpresa de ese público que les quiere y sigue fielmente, compartían ambos un video protagonizado por ellos. Un reel que llenó de alegría los corazones de sus seguidores. Carolina y Carlos Carolina y Carlos juntos de nuevo | Credit: IG/Carolina Sandoval Horas después, Carolina, siempre conectada con su público, quiso hacer un en vivo junto con Carlos para contar con ilusión cómo había sido su reencuentro tres años después. Lejos de centrarse en lo malo sucedido, se enfocaron en la ilusión de volver a verse, de avanzar, de perdonar y hacer como si el tiempo no hubiera pasado. "Nos lo merecíamos", explicó Sandoval, con cara de dicha y satisfacción por este momento tan especial. "Tienes que ser una gente que accione y haga que las cosas pasen, yo te escribí y tú me respondiste... Esto se llama evolución", expresó por su parte Mesber, quien, a pesar de todo, siempre habló bien de su compañera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta fue la reflexión que Carolina publicó en sus redes: "Pasa la página, no te 'auto sabotees', sigue hacia adelante y no te detengas por lo que piensen los demás … no te quedes en el pasado, siempre escucha tu corazón y bajo ningún concepto te quedes con nada por dentro . Yo no sé si la vida es larga o corta 'como dicen por allí', pero lo que si SÉ es que hoy es hoy y eso es lo que importa. Apostemos siempre por más cosas positivas, por más cosas llenas de amor que nos den paz. Y otra cosita importante, cada cual procesa, siente y se expresa a su tiempo… 'el tiempo de Dios es Perfecto'", escribió junto a la sincera charla entre amigos que conmovió a los seguidores. Da igual el tiempo que haya pasado, no han perdido un ápice de esa complicidad con la que un día hicieron historia en televisión. ¿Proyectos juntos? "No diremos nada, pero daremos señales", bromeó Carolina. ¿Será?

