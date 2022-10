Carolina Sandoval se desata bailando bachata y no es con su esposo ¡Mira el video! Carolina Sandoval movió el esqueleto al ritmo de "Monotonía" de Shakira y bailó con un apuesto galán que no es su esposo Nick Hernández. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval se divirtió de lo lindo en una fiesta de Halloween que hizo en su casa en Miami, y que compartió por sus redes sociales. En un video, la presentadora e influencer venezolana aparece bailando con un apuesto galán que no es su esposo Nick Hernández. "Baile aprobado por Shakira para evitar la monotonía, (by the way mi esposo me metió en clases de bachata)", bromeó Sandoval, asegurando que Nick aprobaba a su compañero de baile. Los comentarios no se hicieron esperar. "Ajá ¿y tu esposo dónde está?", preguntó un seguidor. "Nick te va a jalar los moños", comentó otra. En la fiesta también habían bailarines disfrazados bailando sobre zancos, música de un DJ, decoraciones con globos y máquina de humo. Otra que se divirtió fue Amalia Victoria, la hija menor de la presentadora, quien se vistió de Blancanieves. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carolina no fue la única Sandoval que bailó con este apuesto bailarín, uno de los invitados de la fiesta. Su madre, Doña Amalia, también gozó bailando al ritmo de "Yo no sé mañana" del salsero nicaragüense Luis Enrique. "OMG excúseme, mi mamá dándola toda", escribió Carolina junto al video de su madre bailando", junto a emojis de fuego y el hashtag "colágeno". El secreto de la eterna juventud de Doña Amalia parece ser disfrutar la vida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carolina Sandoval se desata bailando bachata y no es con su esposo ¡Mira el video!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.